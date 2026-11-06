 App IO: arriva il messaggio di Agenzia delle Entrate sul rimborso
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App IO: arriva il messaggio di Agenzia delle Entrate sul rimborso

L'Agenzia delle Entrate comunica attraverso l'app IO, a chi ne ha diritto, l'erogazione di un rimborso: vediamo di cosa si tratta.
App IO: arriva il messaggio di Agenzia delle Entrate sul rimborso
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L'Agenzia delle Entrate comunica attraverso l'app IO, a chi ne ha diritto, l'erogazione di un rimborso: vediamo di cosa si tratta.
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In queste ore e in questi giorni, può succedere di veder comparire un nuovo messaggio nell’app IO, inviato da Agenzia delle Entrate. Era già avvenuto un paio di mesi fa per ricordare la scadenza relativa alla dichiarazione dei redditi, ora riguarda invece l’arrivo di un rimborso. Vediamo a chi è diretto e di cosa si tratta.

Agenzia Entrate comunica il rimborso sull’app IO

Questa è la notifica che appare sul display dello smartphone. È di per sé già piuttosto chiara. Toccandola, viene aperta l’applicazione. Ricordiamo che per il riconoscimento è possibile affidarsi a SPID o CIE (carta di identità elettronica), dopo il primo accesso sarà possibile farlo con un PIN o tramite il riconoscimento biometrico.

La notifica dell'app IO per il messaggio in arrivo da Agenzia delle Entrate, relativo al rimborso

All’interno della sezione Messaggi compare quanto segue, da Agenzia delle Entrate. Il titolo è Comunicazioni per te, l’oggetto Il tuo rimborso è in arrivo. Basta toccarlo per saperne di più.

App IO: quello in arrivo da Agenzia delle Entrate relativo al rimborso è mostrato in cima ai messaggi

Il riferimento è al rimborso dell’addizionale comunale IRPEF relativo agli anni precedenti. È dunque destinata solo a chi ne ha diritto. Questo il testo completo.

Stiamo erogando il tuo rimborso addizionale comunale all’IRPEF 2023 sul conto corrente che hai indicato (il cui IBAN termina con le cifre ***): lo riceverai nei prossimi giorni.

Il messaggio di Agenzia delle Entrate relativo al rimborso, nell'app IO

In questo caso specifico, la comunicazione nell’app IO è comparsa in ritardo rispetto alla ricezione del bonifico, quella dell’home banking sull’avvenuto accredito è arrivata un paio di giorni fa. Il fatto che si riferisca al 2023 non è un’anomalia, l’erogazione dei rimborsi fiscali può impiegare molto tempo.

L’addizionale comunale IRPEF è l’imposta destinata al Comune in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale, stabilita sulla base del reddito imponibile e dall’aliquota fissata dall’amministrazione locale. È bene precisare che non si tratta di un bonus destinato a tutti i contribuenti. Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Pubblicato il 6 nov 2026

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