C’è una novità interessante che vale la pena segnalare, soprattutto ai quasi 800.000 passeggeri che ogni giorno viaggiano sui treni in Lombardia. A partire da oggi, Google Maps permette di consultare gli aggiornamenti in tempo reale sulle tratte gestite da Trenord. Le informazioni riguardano sia gli orari di partenza e arrivo sia gli eventuali ritardi, le coincidenze e le soluzioni alternative.

Aggiornamenti live da Trenord su Google Maps

Le corse coperte sono quelle regionali, suburbane e aeroportuali. I dati vengono mostrati direttamente nell’interfaccia dell’applicazione che in molti già usano per muoversi sui mezzi del trasporto pubblico, con modifiche live visualizzate durante la corsa. Ecco un esempio.

Il vantaggio per chi si sposta in treno è netto. Invece di poter consultare solo gli orari programmati in formato statico, ora vengono aggiornati dinamicamente. È così offerta una panoramica completa sui tempi di percorrenza, con indicazioni precise sulle varie fermate. Questo è il commento di Andrea Severini, Amministratore Delegato di Trenord.

Google Maps è una delle piattaforme di navigazione più utilizzate in Italia, che consente di pianificare il proprio itinerario dall’inizio alla fine, integrando diverse modalità di trasporto. Ora il treno aggiunge la componente real time a questo puzzle: gli utenti di Google Maps hanno a disposizione gli aggiornamenti live sul tragitto in treno durante la corsa, per un maggiore controllo sul proprio viaggio e la possibilità di ripianificarlo agilmente. Con questa implementazione, vogliamo intercettare anche chi non utilizza ancora il treno come mezzo di trasporto, facendo conoscere loro l’ampia offerta dei servizi Trenord. L’obiettivo è portare ancora più persone a considerare il treno per i propri spostamenti, in un’ottica di piena intermodalità.

L’integrazione della funzionalità è stata resa possibile dall’importazione in Google Maps dei dati GTFS (General Transit Feed Specification), già accessibili attraverso l’app e il sito di Trenord. In questo caso è ancora più utile, perché se ci si trova ad esempio a dover fare i conti con un ritardo o una cancellazione, l’applicazione può suggerire mezzi di trasporto alternativi, non solo altre corse in partenza dalla stazione in cui ci si trova o in cui si dovrà attendere una coincidenza.