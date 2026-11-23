Per anni ha resistito la convinzione che i computer di Apple fossero immuni dalle minacce informatiche, al punto da sentir ripetere spesso che il Mac “non prende virus”. Se è vero che macOS integra diverse funzioni di difesa native, i rischi sono aumentati con malware mirati, adware invasivi, trojan o file infetti veicolati tramite download o navigazione non protetta. Tutte insidie che rendono utile affiancare alla protezione di sistema altri strumenti necessari per la sicurezza dei propri dispositivi.

Proprio per rispondere a questa esigenza degli utenti Apple, Intego propone per il Black Friday un’offerta dedicata alla nuova suite Intego ONE, disponibile con uno sconto del 50% sui piani Intego ONE Advanced e Intego ONE Complete fino al 6 dicembre 2026 incluso. Il piano Essential è escluso dalla promozione.

Cos’è Intego ONE e cosa cambia rispetto alla gamma X9

Intego ONE è la nuova suite all-in-one creata appositamente per il mondo Apple che riunisce all’interno di un’unica applicazione funzioni che, in precedenza, erano distribuite su più programmi separati. Intego ONE sostituisce la precedente gamma X9 integrando, in un solo applicativo di protezione, le capacità di Virus Barrier (rilevazione e il blocco dei malware), Net Barrier (controllo delle connessioni tramite firewall) e Washing Machine (ora Smart Clean) per la pulizia e l’ottimizzazione del sistema).

Con Intego ONE, di fatto, si ha a disposizione sul proprio Mac un’interfaccia centralizzata per sicurezza, manutenzione e stabilità del sistema senza dover installare o configurare moduli distinti. Dal punto di vista tecnico, Intego ONE è compatibile con macOS 12.4 o successivo, funziona sia su Mac con processore Intel sia su dispositivi con chip Apple silicon e richiede almeno 8 GB di RAM e 2 GB di spazio libero su disco.

Scopri Intego ONE sulla pagina dedicata e approfitta subito dell’offerta Black Friday con sconto sui piani Advanced e Complete.

Immagini

Intego ONE Advanced e Intego ONE Complete: le differenze

La scelta tra le due opzioni dipende essenzialmente dai dispositivi Apple che si desidera proteggere e dalla necessità di integrare una VPN per proteggere la navigazione sulle reti Wi-Fi pubbliche.

Intego ONE Advanced è pensato per chi utilizza il Mac e desidera un antivirus completo con strumenti per l’individuzione e la rimozione dei malware, un firewall bidirezionale e ulteriori funzioni dedicate alla rimozione di cache, file residui e altri dati per liberare spazio sul disco e mantenere il sistema reattivo.

Intego ONE Complete è la soluzione per chi vive l’ecosistema Apple anche in mobilità. Il piano prevede l’estensione di alcune funzionalità di protezione anche all’iPhone. In particolare, tramite l’app dedicata, Intego ONE Complete verifica sullo smartphone se ci sono impostazioni e protezioni importanti da controllare (Face ID, Touch ID), le autorizzazioni di tracciamento delle app, la sicurezza della connessione wireless (anche con VPN), gli aggiornamenti software ed eventuali alterazioni delle protezioni native di Apple, segnalando all’utente le azioni consigliate per correggere eventuali anomalie.

Prezzi e condizioni dell’offerta

Con l’offerta in corso, Intego ONE Advanced (per Mac) e Intego ONE Complete (per Mac e iPhone) sono disponibili con uno sconto del 50% applicato automaticamente al checkout al momento di completare l’acquisto. Prendendo come riferimento la configurazione biennale di Intego ONE Complete per 1 Mac e 1 iPhone, l’abbonamento scontato è proposto a 65€ per i primi due anni rispetto al costo pieno di 129,99€. Il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti la promozione è stato di 77,99€.

Prezzo promozionale: 2,71€/mese

Durata dell’abbonamento: 2 anni

Scadenza dell’offerta: 6 dicembre 2026

Direttamente dalla pagina promozionale è possibile personalizzare la durata dell’abbonamento (scegliendo tra 1 anno e 2 anni) ed estendere le licenze fino a 3 o 5 dispositivi. Tutti gli acquisti sono coperti dalla garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni, utile per mettere alla prova Intego ONE sul proprio Mac o sul proprio iPhone senza vincoli immediati. Al termine della promozione, l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo standard in vigore (pari a 129,99€ ogni due anni per il piano biennale Complete per 1 Mac + 1 iPhone), salvo disdetta esercitabile dall’utente prima della scadenza.

Approfitta subito dell’offerta Black Friday per acquistare Intego ONE Advanced o Complete a metà prezzo sulla pagina dedicata all’iniziativa. La promozione termina domenica 6 dicembre.

In collaborazione con Intego