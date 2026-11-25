Qui è dove ti spiego come inserire tutti i nuovi documenti nell’app IO, grazie all’evoluzione di IT-Wallet che sta pian piano diventando disponibile per tutti i cittadini. La distribuzione è in corso: se non puoi ancora, dovrai solo pazientare qualche altro giorno, fino a quando non compare questa notifica.

Nuovo IT-Wallet su app IO: come aggiungere i documenti

La prima cosa da sapere è che serve la carta di identità elettronica. Non basta più solo lo SPID. Se hai perso i codici PUK e PIN della CIE, li puoi recuperare seguendo questa guida.

Aprendo la notifica viene caricato il messaggio nell’app IO. È sufficiente scorrerlo fino in fondo e premere Attiva IT-Wallet.

La schermata successiva è un riepilogo di tutte le novità introdotte con questo cambiamento: c’è anche la patente valida come documento di riconoscimento.

Si passa poi all’informativa sulla privacy e ai termini di utilizzo, uno step obbligato.

Eccoci arrivati al momento in cui confermare la propria identità. Come già scritto, SPID non basta più: occorre la CIE, sono tre le opzioni proposte, io ho scelto l’app CieID che avevo già precedentemente configurato. La si può scaricare nelle versioni per Android e iOS.

A questo punto si passa a CieID ed è sufficiente seguire le istruzioni sullo schermo, finché non compare l’autorizzazione per inviare i dati all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. È necessario per ricevere le versioni digitali dei documenti.

Viene chiesta un’ennesima conferma a procedere, mostrando le informazioni associate alla propria identità.

L’operazione dovrebbe richiedere pochi secondi, necessari per effettuare l’aggiornamento dei documenti.

La procedura è ormai quasi al termine, ma a questo punto mi è comparso un messaggio di errore. È dovuto con tutta probabilità al fatto che la novità è in rollout e molti stanno cercando di effettuare la stessa azione in contemporanea. Non rimane che riprovare più tardi.

Nella sezione Portafoglio dell’app IO ho comunque trovato la conferma dell’attivazione del nuovo IT-Wallet.

Premendo il tasto + compare anche l’elenco di quelli da aggiungere: sono gli attestati di frequenza scolastica, i titoli accademici, i titoli di studio scolastici, le iscrizioni accademiche e l’attestato di residenza.

Proviamo con quest’ultimo. Purtroppo, come già scritto, al momento compare il solito errore in fase di caricamento. È la versione digitale di quello che può essere rilasciato dal proprio Comune, con piena validità legale.

Forse a causa del problema tecnico in corso, mi viene chiesto di aggiornare la patente di guida e la tessera sanitaria che avevo già aggiunto all’app IO.