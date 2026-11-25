Si apre Word, pronti a mettersi al lavoro, e sullo schermo compare una finestra completamente bianca. Si prova a chiuderla, ma non succede nulla: resta lì, immobile. Dietro, Word è aperto e funzionante, ma in ostaggio. È capitato a molti utenti di Microsoft 365, e l’azienda di Redmond ha finalmente una soluzione.

Finestra bianca all’avvio di Office 365, come risolvere il bug

Non è un periodo fortunato per Microsoft. Dopo il blackout del 12 e 13 novembre, che ha coinvolto Outlook, Teams e Copilot in mezzo mondo a causa di un bug interno, l’azienda deve fare i conti con un altro incidente. Il mese era già cominciato con un Patch Tuesday particolarmente impegnativo: 1.235 vulnerabilità corrette, compresa una zero-day in Outlook. La serie nera, insomma, non accenna a fermarsi.

A segnalare la finestra fantasma sono stati soprattutto gli utenti su Reddit. Si lancia Word, o un’altra app della suite, e sullo schermo si pianta una finestra completamente vuota. Non si chiude, per quanto ci si accanisca. Il programma vero resta lì sotto, irraggiungibile.

Microsoft almeno è stata svelta. In una scheda di supporto aggiornata il 23 novembre ammette che il problema c’era e dice di averlo risolto. Non riguardava solo Word, ma anche Excel, Outlook, PowerPoint, Access e OneNote, nelle versioni Microsoft 365. La correzione si trova nella versione 2611 delle app, build 16.0.20625.20142.

C’è però un intoppo. Il modo normale per aggiornare passa dai menu dell’applicazione, e l’applicazione è bloccata dalla finestra fantasma. È come chiudersi fuori casa con le chiavi dentro. La strada alternativa è il prompt dei comandi. Microsoft consiglia di salvare il lavoro, chiudere tutte le app Office e aprire il prompt come amministratore. A quel punto si digita questa riga:

“%programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\officec2rclient.exe” /update user updatetoversion=16.0.20625.20142

Chi l’ha provata dice che funziona alla grande.

Microsoft non spiega cos’è successo

Resta il mistero. Dell’origine del bug non si sa nulla, perché Microsoft non ha spiegato cosa l’abbia provocato. Non ha neppure detto quali versioni dei programmi fossero colpite. Per un’azienda di questa taglia è una reticenza un po’ fastidiosa.

La questione conta anche perché il bug pare aver fatto più vittime del previsto. Alcuni utenti hanno trovato lo stesso schermo bianco all’avvio di Office, a volte su PC appena configurati, con ancora addosso l’odore di nuovo.