Ci sono voluti quindici anni perché Instagram si ricordasse che l’iPad esiste. Threads ha fatto prima, e di parecchio. Il rivale di X ha messo piede sul tablet di Apple e, già che c’era, ha preso in prestito anche un’idea che non è sua.

Threads per iPad è ufficiale

L’app funziona bene in verticale. Se si gira in orizzontale, qualcuno resterà deluso. Sul web Threads si apre in più colonne, con tutto a portata d’occhio. Sull’iPad invece c’è il feed principale in una colonna sola, e ai lati resta un deserto di spazio.

Qualche scorciatoia c’è. Scorrendo a destra e a sinistra dalla schermata principale si arriva alla ricerca e al menu dei feed, rispettivamente. Comoda, ma non è una versione pensata per il tablet.

Arrivano le quotazioni in tempo reale con i cashtag, e li conosciamo già

La novità più interessante è un’altra, e l’ha annunciata Guy Dickinson, ingegnere di Threads. L’app ora supporta i cashtag. Sono le etichette che Twitter aveva reso popolari anni fa, un simbolo del dollaro (“$”) seguito dal ticker di un titolo. Ci si clicca sopra e si finisce dentro le conversazioni su quell’azione.

Threads ci aggiunge un po’ di mestiere. In cima alla pagina di ogni cashtag ci sono quotazioni in tempo reale, grafici e altro contesto. Mentre si cerca, il completamento automatico mostra già il prezzo attuale e la variazione percentuale, in rialzo o in ribasso. Basta uno sguardo per conoscere lo stato di salute del proprio titolo preferito.

Cosa si può seguire (e dove)

Per ora, secondo Dickinson, il servizio copre le azioni quotate al NYSE e al Nasdaq, gli ETF e le criptovalute. I cashtag funzioneranno su web, iOS e Android. Il rilascio è appena partito.

Il vero bersaglio è X

Questi aggiornamenti dicono bene dove vuole arrivare Threads. Non gli basta essere un posto dove si chiacchiera di tutto. Vuole essere anche il posto dove si segue ciò che accade in tempo reale, notizie e dati compresi. I cashtag, in particolare, parlano a trader e investitori, gente che finora sta in gran parte su X e che non ha mai avuto granché da guadagnare dal traslocare altrove.

Meta, intanto, ha la sua carta da giocare. Quest’anno ha annunciato che Threads ha superato i 500 milioni di utenti mensili, nonostante la concorrenza agguerrita di X. Mark Zuckerberg sostiene che l’app sia sulla strada giusta per arrivare a un miliardo. Tempo al tempo.