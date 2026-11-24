Con l’arrivo del nuovo IT-Wallet, diventa obbligatorio l’uso della CIE per l’accesso ai documenti in formato digitale. La versione attuale del portafoglio nell’app IO rimarrà disponibile fino al luglio 2027, poi SPID perderà questa utilità. Ne consegue che è necessario mettere in comunicazione la carta di identità elettronica con lo smartphone, operazione che richiede l’inserimento dei codici PUK e PIN. E se sono stati persi? Vediamo come fare per recuperarli.

Come recuperare i codici PUK e PIN della CIE

Facciamo riferimento alla guida ufficiale del Ministero dell’Interno. Partiamo dal PUK, riportato nella documentazione che viene consegnata quando si richiede l’emissione della CIE. È composto da otto cifre, le prime quattro presenti sulla ricevuta rilasciata dal Comune e le altre quattro consegnate insieme alla carta. Questa la procedura da seguire per ottenerne uno nuovo.

Scaricare l’app CieID (Android, iOS) o aggiornarla all’ultima versione se già installata;

aprire il menu principale e selezionare la voce Recupero PUK;

seguire le istruzioni mostrate sullo schermo, assicurandosi di aver attivato il chip NFC sullo smartphone per la lettura del documento.

È bene precisare che l’operazione richiede un’attesa di 48 ore, per ragioni legate alla sicurezza. Recuperare il PIN (o cambiarlo se si ha esigenza) è invece molto più semplice e veloce. Ecco come fare.

Scaricare l’app CieID (Android, iOS) o aggiornarla all’ultima versione se già installata;

aprire il menu principale e selezionare la voce Gestione carta;

premere Cambia PIN;

nella schermata successiva toccare Reimpostalo;

seguire le istruzioni mostrate sullo schermo (è necessario il PUK).

E SPID che fine farà? Rimarrà in circolazione, ma dal luglio del prossimo anno non potrà più essere utilizzato per l’accesso ai documenti salvati in IT-Wallet. Non sorprende: è sempre stata questa la volontà del Governo, che fin dal suo insediamento ha scelto di puntare sulla CIE come metodo per la gestione dell’identità digitale.