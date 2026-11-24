Il registratore di un impianto di videosorveglianza può essere esposto a urti, scollegamenti accidentali e accessi da parte di persone che non si occupano della sua gestione. Un box di sicurezza per DVR e NVR permette di raccogliere le apparecchiature in un vano chiuso a chiave, ma la scelta richiede qualche verifica in più rispetto al semplice confronto delle dimensioni.

IC Intracom presenta quattro modelli della gamma Techly Professional, destinati a installatori e professionisti che devono proteggere il registratore, organizzare i collegamenti ed eventualmente integrare un monitor. Le configurazioni si differenziano per il tipo di sportello, la possibilità di consultare lo schermo dall’esterno e il sistema di chiusura.

Dimensioni: conta lo spazio disponibile dopo il montaggio

Il primo controllo riguarda lo spazio effettivamente utilizzabile. Le misure esterne del contenitore, da sole, non indicano quali apparecchiature sarà possibile installare: staffe e supporti occupano parte del vano e possono limitare gli ingombri ammessi.

La distinzione diventa particolarmente rilevante nei box che prevedono il fissaggio del registratore sullo sportello. In questo caso bisogna considerare anche il movimento della porta e lo spazio necessario per accedere ai dispositivi durante la manutenzione.

Ai volumi delle apparecchiature va poi aggiunto quello dei collegamenti. Un registratore che entra nel vano potrebbe lasciare poco margine per connettori e alimentazione: la posizione degli ingressi cavo deve quindi essere valutata insieme alla disposizione interna. Se è previsto un monitor, occorre verificare anche la compatibilità del relativo supporto.

Ventilazione e cablaggi vanno previsti prima dell’installazione

Un contenitore chiuso deve consentire il ricambio d’aria necessario alle apparecchiature. Le aperture di ventilazione devono rimanere libere, tenendo conto della collocazione del box e dell’organizzazione dei componenti al suo interno.

La gamma Techly Professional comprende predisposizioni per la ventilazione aggiuntiva, da utilizzare con ventole compatibili quando necessario per contenere l’accumulo di calore. La presenza della predisposizione va distinta dalla dotazione effettiva: nella scelta bisogna verificare quali accessori siano inclusi e quali debbano essere aggiunti.

Anche l’ordine dei cablaggi ha conseguenze pratiche. Passaggi cavo e spazi dedicati all’alimentazione aiutano a mantenere accessibili i collegamenti, evitando che un intervento sul registratore richieda di riorganizzare l’intero vano.

I quattro box Techly Professional e le loro differenze

I modelli ICRLIM08W2 e ICRLIM08 adottano una porta cieca con doppia serratura. Gli apparati possono essere fissati allo sportello, apribile a 90 gradi, mentre il fondo può ospitare un monitor con attacco VESA.

La dotazione comprende staffe da 1U e una staffa a L per dispositivi privi di attacchi rack, oltre alle predisposizioni per organizzare alimentazione e cablaggi. È una configurazione che concentra registratore e schermo nello stesso contenitore, con accesso attraverso l’apertura frontale.

Il modello ICRLIM08W2S risponde invece all’esigenza di consultare le immagini mantenendo il box chiuso. Integra una finestra frontale senza vetro da 440 × 270 mm e un supporto per monitor compatibile con attacchi VESA 50 × 50, 75 × 75 e 100 × 100 mm. La doppia serratura permette di mantenere chiuso lo sportello durante la consultazione dello schermo.

ICRLIM08AI2 conserva la disposizione con dispositivi sullo sportello e monitor sul fondo, distinguendosi per la serratura con chiave tubolare, descritta dal produttore come anti-intrusione.

Quando conviene passare a un armadio rack

La scelta del contenitore dipende anche da quanto è articolato l’impianto. Per una configurazione composta da registratore, alimentatore e pochi accessori, un box di sicurezza offre uno spazio compatto e dedicato.

Quando entrano in gioco switch, patch panel, UPS e ulteriori dispositivi di rete, un armadio rack offre maggiori possibilità di organizzazione e ampliamento. In questo scenario occorre pianificare anche lo spazio per gli apparati futuri e la gestione dei cablaggi tra i diversi componenti.

Per supportare questa fase, IC Intracom mette a disposizione un configuratore rack che consente di individuare gli accessori abbinabili e completare la distinta in base alle caratteristiche dell’impianto.