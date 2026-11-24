Da ieri è disponibile il nuovo IT-Wallet, il portafoglio digitale italiano che raccoglie nell’app IO altri documenti, oltre a quelli già presenti da tempo. È così ufficialmente iniziata la fase 2, per un sistema destinato a diventare sempre più importante per i cittadini, in futuro fondamentale per l’accesso ai servizi sia pubblici sia privati. Nell’annuncio, ciò che rischia di passare sottotraccia è il ruolo centrale attribuito alla CIE, la carta di identità elettronica, a conferma di un graduale abbandono di SPID per questo compito.

L’addio a SPID con il nuovo IT-Wallet

Non è una sorpresa, ne scriviamo da tempi non sospetti, fin da quando dagli esponenti del mondo politico hanno iniziato a invocare un passaggio di consegne tra i due metodi di gestione dell’identità digitale. E proprio il sito ufficiale di IT-Wallet lo ribadisce. C’è un passaggio in cui viene messo nero su bianco che CIE diventa lo strumento da utilizzare.

L’autenticazione tramite la carta di identità elettronica è necessaria per verificare con certezza la tua identità e garantire che i documenti digitali aggiunti siano associati alla tua persona. Anche se hai usato SPID per accedere all’app IO, dovrai usare la tua CIE per poter attivare il portafoglio IT-Wallet.

Quello che fino a oggi abbiamo conosciuto come Documenti su IO (con patente, tessera sanitaria e carta della disabilità) sarà dismesso a luglio 2027. E per il nuovo IT-Wallet sarà necessaria la carta di identità elettronica. La conseguenza diretta è che, dall’estate prossima, SPID non sarà più utile per accedere alle versioni digitali dei propri documenti.

Puoi scegliere liberamente se usare o meno il portafoglio IT-Wallet su IO: ricorda solo che, a partire dal mese di luglio 2027, la funzionalità Documenti su IO non sarà più disponibile.

I requisiti tecnici: Android, iOS e NFC

Per l’attivazione del nuovo IT-Wallet è necessario soddisfare alcuni requisiti tecnici minimi. Anche in questo caso, sono riportati nella documentazione ufficiale. Innanzitutto, serve un dispositivo con Android dalla versione 8.0 in poi oppure iOS dalla 15 in poi. Sappiamo da tempo che manca il supporto a GrapheneOS. La piattaforma è stata fino a oggi installabile sui Google Pixel, ma sta facendo pian piano breccia anche nei cataloghi degli altri marchi. Lo ha dimostrato di recente la presentazione del Motorola Signature 27.

Inoltre, per interagire con il riconoscimento della carta di identità elettronica è obbligatorio uno smartphone con chip NFC. È lo stesso componente utilizzato nei negozi per i pagamenti.

Bisogna poi assicurarsi che il dispositivo non sia stato compromesso con jailbreak o rooting e che l’applicazione utilizzata per l’accesso a IT-Wallet provenga da Play Store o App Store, non da sideload o piattaforme di terze parti. È previsto il controllo periodico dell’integrità (tramite Play Integrity API, Key Attestation e DeviceCheck), anche dopo l’attivazione, dunque l’utente potrebbe perdere l’accesso ai propri documenti in un secondo momento rimuovendo le restrizioni.

67,9 milioni di CIE emesse fino a oggi

Il sito istituzionale dedicato alla CIE rende noto che fino a oggi ne sono state emesse 67,9 milioni e che 15,4 milioni di cittadini l’hanno utilizzata almeno una volta nell’anno trascorso. Quest’ultimo numero è inevitabilmente destinato a salire. Restando in tema, sorprende che lo stesso portale del Ministero non riporti una notizia aggiornata dall’ottobre 2024: dovrebbe essere il punto di riferimento per trovare informazioni sull’argomento.