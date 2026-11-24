Meta ha annunciato l’arrivo di Muse nel Regno Unito, dopo il successo ottenuto negli Stati Uniti con milioni di download per le app Android e iOS. L’azienda di Menlo Park ha sottoscritto accordi con noti rivenditori per consentire gli acquisti online con l’agente AI. Information Commission’s Office (ICO) e Competition and Markets Authority (CMA) hanno avvertito Meta che vigileranno sul rispetto delle leggi.

Meta Muse anche per gli utenti britannici

Muse era finora accessibile solo negli Stati Uniti. All’inizio del mese è stata aggiunta l’interazione vocale tramite avatar personalizzati. Fin dal debutto ufficiale, Meta ha ricevuto diverse critiche relative al funzionamento dell’agente AI. Un giornalista ha scoperto che può accedere ai messaggi senza autorizzazione.

Meta sottolinea che Muse è privato e sicuro per design. L’utente decide quali app collegare e il livello di accesso. L’agente AI chiede il permesso prima di effettuare azioni critiche, come inviare un’email o acquistare un prodotto. Proprio lo shopping online è una delle capacità evidenziate nell’annuncio.

Meta ha sottoscritto accordi con Marks & Spencer, Debenhams Group, Currys, Ocado Retail, Trainline, Argos, Sainsbury’s, ASOS, Jet2, LOOKFANTASTIC, MyProtein, JustPark, easyJet e JD Sports. Altri partner sono Spotify e OpenTable, mentre l’integrazione di PayPal arriverà nelle prossime settimane.

Le conversazioni con Muse e i dati presenti nella macchina virtuale sul cloud non vengono condivisi con i sistemi pubblicitari di Meta. L’utente decide se le interazioni con Muse possono essere utilizzate per addestrare e migliorare i modelli AI. Information Commission’s Office (ICO) e Competition and Markets Authority (CMA) hanno parlato con i dirigenti di Meta prima del lancio nel Regno Unito.

Le due autorità hanno avvertito l’azienda di Menlo Park che dovrà rispettare le leggi sulla privacy e quella che protegge i consumatori. In caso di violazioni partiranno le indagini che potrebbero finire con pesanti sanzioni. Muse è accessibile tramite app Android e iOS, sito web e WhatsApp solo dagli utenti maggiorenni.