Muse ha appena fatto capolino nei messaggi privati di Instagram. Ora si può aprire una conversazione con l’assistente AI di Meta come con qualsiasi altro contatto. Basta un thread, senza saltare tra un’app e l’altra. Meta dice che serve a farsi spiegare meglio un post, un luogo o un prodotto che è capitato sott’occhio. Oppure a recuperare le conversazioni che ci si è persi negli altri DM.

Instagram, ora si può chattare con l’AI Muse di Meta direttamente nei DM

Si può condividere un post con Muse e chiedergli di agire. Il caso preso come esempio da Meta è aggiungere una caffetteria all’itinerario di Città del Messico. Oppure si può cercare un’offerta da Black Friday su un paio di scarpe. Le conversazioni fatte su Instagram non restano chiuse lì. Compaiono come chat laterale nell’app principale di Muse, quindi non c’è il rischio di perdere il filo.

Dietro la comodità c’è un calcolo piuttosto chiaro. Instagram è il posto dove le persone scoprono prodotti, luoghi e contenuti. Se Muse ci vive dentro, vede il mondo con gli occhi di chi sta per desiderare qualcosa. È un assistente che ha già in mano il catalogo delle proprie voglie. Intanto le grandi aziende tech si contendono a gomitate un posto nella quotidianità digitale di tutti, e Meta ha appena trovato la sua gallina dalle uova d’oro.

C’è poi la questione dei post salvati. Tutti abbiamo una raccolta di ricette che non faremo mai e di viaggi che manco a parlarne. Ora si può chiedere a Muse di mettere ordine, per esempio creando cartelle personalizzate, le Collections. Un video di cucina può diventare una lista della spesa. I contenuti dei travel creator preferiti possono trasformarsi nell’itinerario del prossimo viaggio. I reel di moda raccolti col tempo possono tornare indietro sotto forma di idee per gli outfit.

D’ora in avanti, quando si salva un post, compare un invito a farlo organizzare da Muse, ma solo negli Stati Uniti e in Canada.

Disponibilità

Muse nei DM di Instagram si sta diffondendo su iOS e Android negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, in Giappone e a Singapore. Per l’Europa, per ora, nessuna notizia.

Meta insiste su un punto: l’utente resta al comando. Nulla viene condiviso, pubblicato o inviato senza il suo via libera. Si può anche chiedere a Muse di dimenticare un’informazione o di annullare un’azione in qualsiasi momento.