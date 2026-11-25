Pugno duro di Tidal contro la musica AI: a partire dal 9 dicembre, tutti i brani generati per intero con l’intelligenza artificiale scompariranno dalla piattaforma. Non saranno più accettati i nuovi upload e verrà eseguita una pulizia per eliminare quelli già presenti nel catalogo. L’annuncio è una presa di posizione netta, motivata dai numeri: il 43% delle canzoni distribuite negli ultimi 90 giorni è stato generato da un algoritmo.

Tidal ha deciso: no alla musica fatta con l’AI

Va detto che il servizio aveva già introdotto una policy dedicata al problema nei mesi scorsi, a inizio estate, prevedendo misure come l’aggiunta di un’etichetta nel nome della trasparenza e l’esclusione dalla monetizzazione degli streaming. Ora sceglie di intervenire in modo drastico, con un giro di vite che non concede eccezioni e facendo anche i nomi dei tool più utilizzati: Suno e Lyria.

Quella presa da Tidal è una decisione che da un lato supporta chi fa musica senza ricorrere a scorciatoie e dall’altro toglie dalla piattaforma contenuti comunque ritenuti poco interessanti. Oggi il suo catalogo ospita circa 27 milioni di brani creati con l’AI, il 6,3% del totale. Di questi, il 96% non ha generato neanche un ascolto negli ultimi tre mesi.

Un altro problema concreto da affrontare è quello di chi ricorre all’intelligenza artificiale per distribuire canzoni che possono sembrare registrate da artisti veri. Insomma, né più né meno dei deepfake. Il servizio ne ha già eliminate oltre 65.000.

L’AI può entrare nel processo creativo, ma solo se impiegata come strumento, per intervenire su un lavoro autentico e genuino. Non è sufficiente scrivere un prompt per definirsi musicisti. È una dichiarazione di intenti, più radicale rispetto a quella annunciata, ad esempio, da Spotify. Saranno poi gli utenti, anzi gli abbonati (Tidal non prevede un piano gratuito) a premiarla o meno.