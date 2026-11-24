Ogni tanto si cerca un’applicazione per una cosa semplicissima, tipo tenere traccia delle spese di casa, organizzare la settimana, pianificare i pasti, e dopo aver provato cinque opzioni diverse ci si ritrova con cinque abbonamenti, tre notifiche al giorno e nessuna applicazione che faccia esattamente quello che serve. Il problema è che le applicazioni sono costruite per tutti, e raramente riescono ad adattarsi davvero alle necessità specifiche di ciascun utente.

Claude Code, l’assistente di programmazione di Anthropic, ribalta il ragionamento. Invece di adattarsi a uno strumento pensato per altri, si descrive lo strumento che si vuole e lui lo costruisce. Nessuna riga di codice da scrivere, nessun manuale da studiare, nessuna interfaccia da decifrare. Si spiega cosa si vuole in linguaggio naturale, Claude Code scrive il codice, crea i file, testa il risultato e chiede se va bene. Se non va bene, si dice cosa cambiare e lui corregge.

La differenza tra Claude Code e una conversazione con un chatbot tradizionale è operativa. Un chatbot spiega come fare qualcosa e lascia il lavoro a chi lo usa. Claude Code fa il lavoro direttamente. Lavora con i file presenti sul computer, esegue comandi, costruisce e modifica progetti — tutto con il permesso esplicito dell’utente. Non si copia e incolla codice da una finestra all’altra sperando che funzioni. Si descrive il risultato desiderato e si lascia fare.

Per esempio, si vuole un’agenda giornaliera personalizzata che funzioni nel navigatore. Con un chatbot tradizionale si ottiene una lista di istruzioni e un blocco di codice da mettere chissà dove. Con Claude Code si ottiene l’agenda funzionante, aperta nel navigatore, pronta per essere usata e modificata.

Come installare Claude Code

Claude Code richiede un abbonamento a pagamento, il piano base parte da circa 20 euro al mese. Due strade per l’installazione.

La più semplice passa dall’applicazione per il computer. Si scarica dal sito di Anthropic, si installa, si accede con il proprio account e si seleziona la scheda dedicata al codice. Si sceglie una cartella per il progetto, conviene crearne una vuota prima di cominciare, e si è pronti. Per chi non ha mai usato un terminale, è la via consigliata.

Chi ha dimestichezza con la riga di comando può installarlo direttamente dal terminale con un singolo comando di installazione. Anthropic offre anche una versione che funziona interamente nel navigatore, con i progetti che girano sulla propria infrastruttura in rete.

Claude Code per principianti: come iniziare senza saper programmare

Il primo progetto: un’agenda giornaliera

Per cominciare conviene partire da qualcosa di piccolo e immediatamente utile. Un’agenda giornaliera personalizzata è un buon punto di partenza perché non richiede servizi esterni né programmi complicati.

Prompt: Sviluppa un’agenda giornaliera personale che funzioni nel navigatore. Includi una lista di cose da fare, tre priorità quotidiane, un registro delle abitudini e una sezione per gli appunti. Usa un design pulito e moderno e salva automaticamente i progressi in locale. Usa solo i linguaggi di base del navigatore senza dipendenze esterne. Spiegami come aprire l’applicazione finita.

Poi si continua a perfezionare con istruzioni conversazionali, come aggiungi la modalità scura , ingrandisci il testo , metti un pulsante per azzerare le attività del giorno . Non serve che il prompt iniziale sia perfetto, alcune delle idee migliori arrivano dopo aver visto la prima versione.

5 progetti da provare subito

Cinque idee concrete per chi vuole esplorare le possibilità dello strumento senza affrontare progetti troppo ambiziosi.

1. Un registro delle spese domestiche

Una dashboard che tiene traccia delle uscite, calcola il risparmio mensile e mostra le spese per categoria, costruito su misura per la propria famiglia, invece di adattarsi al sistema di qualcun altro.

Prompt: Costruisci un registro delle spese domestiche personalizzato che funzioni nel navigatore. Includi reddito mensile, bollette ricorrenti, spese quotidiane e obiettivi di risparmio. Calcola automaticamente quanto denaro resta ogni mese e mostra le spese per categoria con grafici interattivi. Fammi aggiungere, modificare e cancellare le uscite, personalizzare le categorie e seguire i progressi verso gli obiettivi di risparmio. Usa un design pulito e moderno e salva i dati in locale per mantenere la riservatezza. Spiegami come aprire e usare l’applicazione finita.

2. Un sito professionale

Un sito personale, una vetrina per la propria attività o un diario in rete. Si descrivono colori, disposizione e funzioni, poi si affina il design passo dopo passo.

Prompt: Costruisci un sito professionale personale con un design pulito e moderno, una palette di colori caldi e una navigazione facile. Includi una pagina principale, una sezione ‘chi sono’, una galleria dei miei lavori e una pagina di contatto. Rendilo adatto ai telefoni e facile da aggiornare. Usa testi e immagini segnaposto che potrò sostituire con i miei contenuti. Spiegami come visualizzare il sito in anteprima e come pubblicarlo in rete quando sarò pronto.

3. Un pianificatore dei pasti

Un’applicazione per organizzare le cene della settimana che generi automaticamente la lista della spesa in base ai piatti scelti.

Prompt: Sviluppa un pianificatore dei pasti settimanale che mi permetta di programmare le cene dal lunedì alla domenica e generi automaticamente una lista della spesa in base alle mie scelte. Includi un archivio di ricette dove salvare i piatti preferiti della famiglia, personalizzare le porzioni e ruotare i pasti per evitare ripetizioni. Organizza la lista della spesa per reparto del supermercato e fammi spuntare gli ingredienti mentre faccio la spesa. Usa un design pulito, colorato e adatto ai telefoni e salva i piani in locale. Spiegami come aprire e usare l’applicazione finita.

4. Uno strumento per organizzare i file

Un programma che individua i doppioni, ordina i file scaricati per tipo e rinomina le foto per data.

Prompt: Costruisci uno strumento per organizzare i file che individui i doppioni, ordini i file scaricati in cartelle per tipo e rinomini le foto per data. Parti da una cartella di prova con copie dei miei file. Mostra in anteprima tutte le modifiche proposte e chiedi la mia approvazione prima di spostare, rinominare o cancellare qualsiasi cosa.

5. Un gioco a quiz

Un passatempo interattivo con domande personalizzabili, livelli di difficoltà e una modalità per giocare in famiglia.

Prompt: Sviluppa un gioco a quiz interattivo che funzioni nel navigatore. Includi categorie personalizzabili come animali, scienza, cinema e matematica, con tre livelli di difficoltà adatti a bambini e adulti. Fai domande a risposta multipla con riscontro immediato, punteggio aggiornato e animazioni divertenti per le risposte corrette. Includi una modalità per più giocatori in modo che i membri della famiglia possano sfidarsi tra loro. Rendi il design colorato, adatto ai telefoni e facile da navigare. Fammi aggiungere le mie domande personalizzate e spiegami come aprire e giocare.

Tre regole per non combinare guai

Prima regola: partire dalla modalità di pianificazione. Claude Code può descrivere cosa intende fare prima di farlo, conviene leggere il piano e correggerlo prima che inizi a sviluppare.

Seconda regola: controllare i permessi. Claude Code può modificare file e eseguire comandi sul computer. All’inizio è meglio usare l’approvazione manuale per ogni azione. Mai autorizzare un’operazione che non si capisce, e tenere sempre una copia di sicurezza dei file importanti.

Terza regola: chiedere a Claude Code di testare il proprio lavoro. Una volta finito il progetto, fargli controllare gli errori, testare ogni pulsante e verificare che tutto funzioni come previsto. Il codice generato dall’intelligenza artificiale può contenere difetti anche quando sembra impeccabile.