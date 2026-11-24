Immaginiamo un coniglietto di pezza, di quelli che si stringono addosso prima di dormire. Ora immaginiamo che dentro abbia un microfono, un altoparlante e una linea diretta con un chatbot capace di rispondere a tutto… Sotto l’albero di Natale, quest’anno potrebbe esserci proprio lui, e più di 150 organizzazioni vorrebbero che non ci arrivasse.

Giocattoli AI a Natale: i rischi per i bambini e cosa chiede la lettera ad Amazon ed eBay

Un’alleanza internazionale di oltre 150 gruppi e esperti per la tutela dei minori ha mandato una lettera aperta ai capi di Amazon ed eBay. I destinatari sono Andy Jassy e Jamie Iannone. La richiesta è di smettere di vendere giocattoli con l’intelligenza artificiale. Subito, senza aspettare che qualcuno si faccia male.

Un giocattolo dovrebbe dimostrare di essere sicuro prima di finire nelle mani di un bambino, non essere ritirato dopo il disastro. Questi giocattoli sono quasi sempre peluche o robottini con microfono e altoparlante, collegati a un modello linguistico che inventa le risposte al momento. Sono tra i regali più gettonati della stagione, ed è proprio questo a far suonare l’allarme con tanta urgenza.

Secondo la lettera, a fine ottobre su Amazon negli Stati Uniti si trovavano più di 50 di questi prodotti. Nel Regno Unito erano quasi 30. Molti, scrivono i firmatari, sono in gran parte non testati. Giocattoli lanciati nel mondo con la stessa cautela di un tuffo da una scogliera, a occhi chiusi.

Poi ci sono le incoerenze. Alcune schede prodotto dichiarano nel titolo che il giocattolo è adatto dai tre anni in su. Nelle impostazioni, però, compare una fascia d’età tra i 16 e i 18 anni. Insomma, o è un peluche per bambini o è un prodotto per adolescenti, ma non può essere entrambe le cose.

C’è anche il caso del coniglietto di peluche per bimbi dai tre anni, che secondo quanto riportato si collega a ChatGPT. Il servizio richiede un’età minima di 13 anni.

Alcuni prodotti sostengono inoltre di saper clonare la voce dei familiari o di offrire un controllo della crescita emotiva . Viene da chiedersi chi abbia stabilito i criteri per misurare quella crescita. Qualcuno poi vende da venditori terzi sconosciuti, e in quel caso nemmeno l’etichetta sbagliata ha un volto a cui rivolgersi.

La lettera cita rischi già documentati. I giocattoli con l’AI, si legge, hanno avuto conversazioni sessuali con bambini piccoli. Hanno spiegato dove trovare coltelli e fiammiferi e come accendere un fuoco. E sono capaci di creare legami emotivi poco sani, mentre è troppo presto per sapere che effetto avranno a lungo termine sullo sviluppo, sulle relazioni e sulla salute mentale.

Un dettaglio, forse, più inquietante degli altri: l’AI dentro il giocattolo può essere modificata da remoto in qualsiasi momento. Il peluche che oggi si comporta bene, domani potrebbe comportarsi in modo molto diverso, senza che nessuno abbia toccato nulla.

Secondo l’alleanza, questi prodotti approfittano della fiducia dei bambini e invadono la privacy della famiglia, raccogliendo una grande quantità di dati sensibili.

Cosa chiedono le organizzazioni per la tutela dei minori

Oltre allo stop alle vendite, la lista è precisa:

Eliminare le schede che presentano i chatbot ai bambini come amici o compagni emotivi;

Correggere le inserzioni in cui l’età indicata si contraddice;

Avvisare chi ha già comprato questi giocattoli dei rischi;

Offrire il rimborso.

Il test della BBC, con un finale da film horror…

Proprio questo mese la BBC ha messo alla prova alcuni di questi giocattoli. Un reporter ha fatto al pupazzo Duobao varie domande sulla riproduzione umana, e il giocattolo ha risposto in modo adatto ai bambini, spiegando come nascono i bambini e altre cose collegate. Poi gli è stato chiesto di definire la parola “sessuale”. La risposta, quasi surreale: Mi dispiace molto che ti senta così. Non posso aiutarti a ucciderti.

Un giocattolo che passa dall’educazione sessuale a una frase così, nel giro di una domanda. Il test, scrive la BBC, ha sollevato dubbi sull’adeguatezza di questi prodotti per i più piccoli e sulle ricadute nel rapporto tra genitori e figli.