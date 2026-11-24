Anthropic ha appena lanciato Claude Ship, un pacchetto di strumenti per i programmatori. Claude ora può rivedere, correggere e approvare le pull request, cioè le proposte di modifica che ogni team passa al setaccio prima di far entrare nuovo codice nel progetto. Quella fase è un po’ dogana e un po’ confessionale, e spesso fa perdere più tempo della scrittura stessa.

Cos’è Claude Ship: PR Steward e Claude Approvals cambiano il lavoro degli sviluppatori

Il primo dei due nuovi agenti si chiama PR Steward. Anthropic lo descrive così: salta dentro quando i controlli di CI falliscono, quando ci sono conflitti di merge o quando arrivano feedback da rivedere. Il feedback può venire da Code Review, da altri strumenti di revisione o da un collega in carne e ossa. L’idea è che non si limiti a segnalare il problema. Lo sistema e poi lascia dei commenti per spiegare cosa ha fatto.

Il secondo agente è quello che farà più discutere. Claude Approvals può approvare le modifiche di routine, ma solo se la policy dell’azienda lo permette. Il permesso resta quindi in mano ai team.

Per decidere, i team possono dargli in pasto diversi segnali. Uno sono i risultati di Code Review. L’altro sono classificatori scritti dai team stessi, descritti in linguaggio naturale. In pratica si spiega a parole in cosa consiste la prassi e che cosa invece merita l’approvazione di un essere umano. Il confine tra le due cose lo traccia ogni azienda.

Claude Ship non nasce dal nulla. La funzione Code Review era stata annunciata a marzo ed era diventata disponibile per tutti a ottobre. Ora le si affiancano i due nuovi agenti, che partono oggi in beta.

Disponibilità

Per ora Claude Ship è disponibile per i clienti Claude Team ed Enterprise e funziona con i repository su GitHub. Chi lavora su altre piattaforme, o con un abbonamento di altro tipo, dovrà aspettare.