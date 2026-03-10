Su Claude Code arriva Code Review per revisionare il codice

L’AI scrive il codice, l’AI lo revisiona e gli sviluppatori guardano. È la descrizione perfetta del presente. Anthropic, infatti, ha appena lanciato Code Review, uno strumento integrato su Claude Code, che analizza automaticamente il codice generato dall’intelligenza artificiale per trovare bug prima che finiscano nel software. In pratica, l’AI genera il problema e l’AI propone la soluzione.

Code Review scova i bug nel codice generato da Claude Code

Il “vibe coding“, dare istruzioni in linguaggio naturale a un’AI che genera codice in pochi minuti, ha accelerato enormemente lo sviluppo software. Ma ha anche creato un collo di bottiglia, qualcuno deve controllare tutto quel codice prima che venga integrato nel prodotto. Le pull request, le richieste di revisione che gli sviluppatori inviano prima che le modifiche entrino nel software, si sono moltiplicate.

Una delle domande che continuiamo a ricevere dai leader aziendali è: ora che Claude Code produce un sacco di pull request, come faccio a farle revisionare in modo efficiente? ha spiegato Cat Wu, responsabile prodotto di Anthropic.

Code Review è la risposta. Si integra con GitHub, analizza automaticamente le pull request e lascia commenti direttamente nel codice, spiegando i problemi potenziali e suggerendo correzioni. I responsabili dei team di sviluppo possono attivarlo come impostazione predefinita per ogni ingegnere del team.

Solo errori logici, niente pignolerie stilistiche

La scelta di design più interessante è cosa Code Review non fa, non si occupa di stile. Si concentra solo sui problemi sostanziali, cioè sugli errori logici che possono far funzionare male il programma.

Il sistema spiega il ragionamento passo dopo passo, cos’è il problema, perché potrebbe essere critico, come correggerlo. Ed etichetta la gravità con i colori: rosso per la massima severità, giallo per problemi potenziali da verificare, viola per questioni legate a codice preesistente o bug storici.

Architettura multi-agente

Sotto il cofano, Code Review usa un’architettura multi-agente. In pratica, diversi agenti AI lavorano in parallelo, ciascuno esaminando il codice da un punto di vista diverso. Un agente finale aggrega i risultati, rimuove i duplicati e ordina per priorità.

Questa architettura è potente, ma costosa. Il prezzo è basato sui token e varia in base alla complessità del codice, Wu stima tra i 15 e i 25 dollari a revisione. Non è economico, ma considerando che un bug in produzione può costare molto, molto di più, il gioco vale la candela.

Code Review è disponibile in anteprima per i clienti Claude for Teams e Claude for Enterprise, aziende come Uber, Salesforce e Accenture, che già usano Claude Code e ora hanno bisogno di gestire il volume di pull request che produce.