Per rallentare l’intelligenza artificiale bisogna prima capire quanto corre. La questione è diventata urgente anche per chi questa tecnologia la crea. Anthropic parla apertamente di possibili rischi catastrofici e il suo CEO, Dario Amodei, propone regole comuni per controllarne lo sviluppo. Un’idea condivisa anche da Sam Altman, a capo di OpenAI, ed Elon Musk, a capo di SpaceX. Un terzetto che raramente si trova d’accordo anche sul menu del pranzo.

Come limitare lo sviluppo dell’AI?

Mettiamo che tutti vogliano davvero rallentare. Rallentare rispetto a cosa? Serve un numero su cui ci si fidi tutti, uguale per chiunque, difficile da truccare.

A questo servirebbe il post di Jakub Pachocki, chief scientist di OpenAI. Altman l’ha definito la cosa più importante che OpenAI abbia pubblicato da un po’ . La parola chiave è perplexity. Prima che qualcuno si confonda, non c’entra nulla con l’azienda che ha lo stesso nome.

Qui è una misura piuttosto spoglia. Indica quanto bene un modello prevede la prossima parola, o meglio il prossimo token, in media. Più il numero scende, più le previsioni sono azzeccate. Non dice se il modello sa risolvere un problema di matematica o scrivere un’email diplomatica. Dice solo quanto spesso indovina quello che viene dopo. Eppure, secondo Pachocki, è proprio questa mancanza di ambizioni a renderla utile.

Il ragionamento di Pachocki parte da un’osservazione poco lusinghiera per l’industria. I benchmark che misurano le capacità a valle, cioè cosa il modello sa fare in concreto, diventano obsoleti molto presto. Il modello li impara, li supera, li lascia indietro, e il test finisce nel cassetto come un quiz di terza media.

La perplexity invece, scrive, è rimasta informativa nel tempo. Nel post c’è un grafico che mostra come sia scesa nei modelli OpenAI a partire da GPT-3.5. Qui il post diventa più interessante. Con GPT-4, a circa 0,91, il modello sapeva usare in modo produttivo il ragionamento a catena. Da lì, spiega Pachocki, è nata la scelta di coltivare quella capacità e di costruire i modelli di ragionamento moderni.

Oggi le perdite sono scese sotto 0,8. Secondo il suo racconto, sono comparse capacità “trasformative” in ambiti come la sicurezza informatica e la matematica. Il messaggio è che a certi valori del numero corrispondono certi salti di abilità.

Da qui la proposta. La perplexity potrebbe diventare un benchmark condiviso per l’intelligenza generale, a cui le aziende ancorerebbero dei limiti comuni. Le società si impegnerebbero a non superare una certa soglia finché la capacità di capire e monitorare il comportamento dell’AI non raggiunga un traguardo concreto.

Quindi non è uno stop, ma un semaforo che si accende e poi si spegne quando i controlli sono pronti. Bisogna vedere chi decide quale sia il traguardo e chi controlla che qualcuno non freni con un piede e acceleri con l’altro…