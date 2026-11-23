Il libro è appena finito e adesso bisogna trovarne un altro che valga la pena leggere. Chi legge molto conosce bene questa sensazione, e sa che il consiglio dell’amico che “legge tantissimo” porta spesso a delusioni cocenti…

7 prompt di ChatGPT per scoprire nuovi libri

ChatGPT sa fare tante cose, anche creare GIF animate, e anche se non è un libraio con quarant’anni di esperienza alle spalle, possiede un vantaggio che il libraio non ha: una pazienza infinita per le descrizioni dettagliate. Gli si può spiegare cosa si è amato, cosa si è detestato, quale atmosfera si cerca, quale si fugge, e lui non alzerà gli occhi al cielo. Anzi, più dettagli riceve, meglio funziona. Il segreto è sapere cosa chiedere. Ecco 7 prompt per trasformarlo in un consulente letterario decente, a patto di fare la propria parte e descrivere i propri gusti con onestà.

1. Decifrare i propri gusti partendo dai libri preferiti

Il primo passo è chiedere al chatbot di analizzare perché piacciono i libri che piacciono. Temi ricorrenti, stile di scrittura, ritmo, sviluppo dei personaggi, struttura narrativa, il tipo di analisi che raramente si fa da soli e che rivela schemi di cui non si era consapevoli.

Prompt: Agisci come un critico letterario esperto e un curatore di libri personale. I miei cinque libri preferiti sono [titoli e autori]. Analizza cosa rivelano questi libri sui miei gusti letterari, compresi temi, stili di scrittura, ritmo, sviluppo dei personaggi e tecniche narrative. Identifica i fili comuni che li collegano, poi consigliami [numero] libri che probabilmente amerò. Spiega perché ogni raccomandazione corrisponde alle mie preferenze ed evita i successi commerciali più ovvi a meno che non siano eccezionalmente pertinenti.

2. Trovare libri che regalino la stessa esperienza emotiva

Capita di finire un romanzo e di volerne un altro che faccia provare le stesse cose, non necessariamente dello stesso genere, ma con la stessa atmosfera, la stessa intensità, lo stesso tipo di coinvolgimento.

Prompt: Ho appena finito [titolo] di [autore] e mi è piaciuto molto per [motivi specifici]. Consigliami [numero] libri che catturino ciò che ha reso speciale questa esperienza di lettura. Non limitarti a consigliare libri dello stesso genere. Considera atmosfera, impatto emotivo, struttura narrativa, prosa e relazioni tra personaggi. Classifica le raccomandazioni in base a quanto corrispondono a ciò che ho amato e dimmi cosa rende ciascuna diversa dalle altre.

3. Scoprire i libri che nessuno consiglia

Le classifiche dei più venduti e le vetrine delle librerie mostrano sempre gli stessi titoli. Ma i libri migliori che si possono leggere in un anno sono spesso quelli di cui non si è mai sentito parlare, titoli fuori catalogo, autori stranieri tradotti da piccoli editori, opere dimenticate che meritavano sorte migliore. Il chatbot ha accesso a un catalogo sterminato, e con le istruzioni giuste può pescare al di fuori della solita cerchia di nomi che compaiono in ogni lista di letture consigliate.

Prompt: Agisci come un libraio indipendente esperto specializzato in gemme letterarie trascurate. I miei generi preferiti sono [generi] e apprezzo particolarmente [temi, autori o stili narrativi]. Consigliami [numero] libri poco conosciuti che meritano più attenzione. Includi titoli dimenticati, narrativa tradotta e autori sottovalutati dove pertinente. Per ogni libro, spiega cosa lo rende speciale, a chi potrebbe piacere e perché corrisponde ai miei gusti. Dai la priorità a titoli davvero poco noti rispetto ai successi commerciali tradizionali.

4. Scegliere il libro giusto per il proprio umore

Non tutti i momenti sono uguali, e il libro perfetto per una domenica di pioggia non è lo stesso di quello giusto per una settimana pesante al lavoro. Questo prompt tiene conto anche dello stato d’animo.

Prompt: Aiutami a scegliere il prossimo libro in base al mio umore attuale. In questo momento mi sento [stato d’animo] e voglio un’esperienza di lettura che mi faccia sentire [emozione desiderata]. Di solito mi piacciono [generi o autori], ma sono disponibile a provare qualcosa di diverso. Consigliami [numero] libri che corrispondano a questa atmosfera emotiva. Includi un misto di scelte confortanti, stimolanti, immersive e sorprendenti dove appropriato.

5. Uscire dalla propria zona di comfort senza perdersi

Leggere sempre lo stesso genere è comodo, ma alla lunga impoverisce. Il problema è che i salti troppo bruschi scoraggiano. Chi legge solo gialli non passerà volentieri alla poesia sperimentale. Serve un percorso graduale.

Prompt: Di solito leggo [generi preferiti] e i miei autori preferiti sono [nomi]. Voglio ampliare i miei orizzonti letterari senza scegliere libri che sembrino completamente scollegati dai miei gusti. Consigliami [numero] libri provenienti da generi, culture, epoche o tradizioni letterarie che normalmente non esplorerei. Per ogni raccomandazione, spiega come si collega ai miei interessi esistenti e quale nuova esperienza di lettura offre. Ordina i libri dalla transizione più facile alla scelta più avventurosa.

6. Consigliare in base a cosa piace e cosa no

I libri abbandonati dopo cinquanta pagine hanno importanza quanto quelli finiti con entusiasmo. Dire a ChatGPT cosa non ha funzionato, il ritmo troppo lento, i personaggi piatti, il tono predicatorio, lo aiuta a evitare gli stessi errori.

Prompt: Voglio consigli basati sia su quello che mi piace sia su quello che non mi piace. Libri che ho amato: [titoli]. Libri che non mi sono piaciuti o che ho abbandonato: [titoli]. Per ogni libro che non mi è piaciuto, ecco cosa non ha funzionato: [motivi]. Analizza queste preferenze per identificare stili di scrittura, ritmo, temi, tipi di personaggi e scelte narrative che dovrei cercare o evitare. Consigliami [numero] libri che massimizzino ciò che apprezzo minimizzando ciò che mi frustra. Segnala eventuali aspetti critici per ogni raccomandazione.

7. Il colloquio completo: dieci domande prima di un solo consiglio

L’ultimo prompt è il più ambizioso. Invece di ricevere una lista immediata, il chatbot fa dieci domande una alla volta per costruire un profilo dettagliato del lettore.

Prompt: Diventa il mio consulente letterario personale. Prima di consigliare qualsiasi libro, intervistami con dieci domande ponderate sulla mia storia di lettura, i miei autori preferiti, i generi prediletti, i temi letterari, le preferenze di ritmo, gli interessi emotivi e i libri che ho abbandonato. Fai le domande una alla volta e usa le mie risposte per costruire un profilo dettagliato del lettore. Poi crea una lista personalizzata di [numero] libri divisa in tre categorie: libri che quasi certamente amerò, libri che amplieranno i miei orizzonti letterari e raccomandazioni impreviste che potrebbero sorprendermi. Includi una breve spiegazione di ogni scelta e suggerisci il libro migliore con cui cominciare. Consiglia solo libri reali e segnala qualsiasi dettaglio di pubblicazione di cui non sei sicuro.

Verificare che i libri consigliati esistano davvero

I chatbot hanno il vizio di inventare titoli, anche ChatGPT. Suona assurdo, ma capita. Prima di correre in libreria, conviene chiedere una verifica.