L’intelligenza artificiale è ormai profondamente integrata dell’esperienza di ricerca. Google ha annunciato la possibilità di collegare anche Wallet, Drive e l’app Gemini alla funzionalità AI Mode di Search per ottenere risposte personalizzate. Da metà novembre è possibile collegare Wallet all’app Gemini. Queste novità sono parte di Personal Intelligence (non ancora disponibile in Europa).

AI Mode in Search si collega a Wallet, Drive e app Gemini

AI Mode in Search supportava già Gmail, Google Foto e Calendar. Da ieri sera è possibile connettere anche Google Wallet, mentre l’integrazione di Drive e app Gemini arriverà nelle prossime settimane. Gli utenti devono scegliere esplicitamente i servizi (opt-in) attraverso l’impostazione Ricerca personalizzata > App connesse (non ancora presente in Italia). Le risposte di Search verranno quindi personalizzate in base alle informazioni del singolo utente.

L’azienda di Mountain View ha fornito alcuni esempi di utilizzo. Collegando Google Wallet è possibile tracciare gli obiettivi finanziari e individuare soluzioni pratiche per ridurre le spese quotidiane. L’utente può inoltre sfruttare meglio i vantaggi delle carte di credito (cashback, benefit di viaggio, punti premio). Google sottolinea che AI Mode può solo leggere le informazioni relative ai conti. Non può spostare, gestire o investire il denaro.

Search is getting even more tailored with the ability to connect additional apps to Personal Intelligence — and we're introducing more personally relevant responses, so it's easier to find just what you need. Starting today, you can opt in to securely connect Google Wallet for… pic.twitter.com/OxZQISAbV5 — News from Google (@NewsFromGoogle) November 23, 2026

Collegando Google Drive è possibile ottenere risposte più utili, in quanto vengono recuperate informazioni da documenti, fogli di lavoro e PDF. Il collegamento tra app Gemini e AI Mode permetterà invece di condividere il contesto. AI Mode fornirà risposte basate sulle conversazioni con il chatbot e viceversa. Nelle prossime settimane sarà possibile visualizzare le informazioni usate da AI Mode (contesto) tramite l’icona Personalizzazione presente sotto ogni risposta.

Gli utenti inizieranno inoltre a vedere risposte più pertinenti in AI Overview e AI Mode, personalizzate in base al contesto delle ricerche recenti. Ciò permetterà di riprendere la ricerca esattamente dal punto in cui è stata interrotta, senza ripetere quanto già indicato. In qualsiasi momento è possibile disattivare la personalizzazione nelle impostazioni di ricerca.