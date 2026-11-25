Sono trascorse quasi due settimane dal disastroso down che ha colpito alcuni dei servizi più importanti di Microsoft, lasciando offline per un giorno intero gran parte degli utenti che fanno affidamento su M365, Copilot, Teams, Outlook ed Exchange, anche quelli del settore governativo. Reuters ha appena svelato in esclusiva che la società ha previsto un codice rosso per prevenire e affrontare eventuali altri blackout in futuro.

Code Red per evitare un altro down di Microsoft

Stando a una nota circolata internamente lo scorso venerdì, l’iniziativa sarebbe stata battezzata proprio Code Red. È il massimo stato di allerta, quello in cui tutti coloro disponibili a dare il proprio contributo per evitare un’interruzione sono chiamati a intervenire con la massima priorità. Così ha scritto Jason Henderson, Presidente di Microsoft 365 Core.

Codice rosso significa che si tratta di un’attività a massima priorità per il nostro team.

Si tratta a tutti gli effetti di una procedura di mobilitazione. È concepita in modo da affrontare un down (o il rischio che si verifichi) in modo organizzato. L’obiettivo è quello di poter risolvere eventuali scenari simili entro un’ora. In programma anche l’impiego di agenti AI per aiutare i tecnici a velocizzare le operazioni di diagnosi e di implementazione dei fix.

Fanno parte del codice rosso definito da Microsoft le indicazioni sulle modalità di gestione dei carichi di lavoro, sulla suddivisione geografica del traffico e sui meccanismi di ripristino. Altri dettagli rimangono al momento riservati.