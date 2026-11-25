Google continua a rifinire l’app di messaggistica di Android. L’ispirazione, a quanto pare, non la va a cercare lontano. Quest’estate ha pubblicato una beta che cambia il comportamento del pop-up con le azioni, quello che salta fuori quando si tiene premuto su un messaggio. Più di recente ha iniziato a distribuire la nuova interfaccia per le conversazioni fissate in alto.

Entrambe le novità ricordano molto iMessage. E non finisce qui. Dietro le quinte Mountain View lavora a risposte raggruppate per thread. Su iMessage ci sono già.

Messaggi di Google, in arrivo le risposte in thread: come funzionano

Nelle conversazioni di gruppo, dove spesso si passa da un argomento all’altro, seguire il filo del discorso non è sempre facile. Messaggi di Google offre già la possibilità di rispondere a un messaggio specifico, accompagnando la replica con un’anteprima del testo originale. Una funzione utile, ma che mostra i suoi limiti quando le risposte diventano numerose e si sviluppano più discussioni parallele.

I thread servono a questo, tenere insieme chi parla della stessa cosa, senza far annegare tutto il resto.

Cosa bolle in pentola (nella beta)

Android Authority ha scovato la funzione nella versione messages.android_20261120_01_RC00.phone.openbeta_dynamic dell’app. È riuscita anche ad attivarla, regalandoci un primo assaggio.

Dagli screenshot si nota una linea verticale sul lato sinistro, che lega fra loro messaggi, immagini ed emoji. Se c’è una sola risposta al messaggio di partenza, la linea è semplice. Se ce ne sono di più, compare una piccola curva.

Nella chat principale, il messaggio originale mostra il numero di risposte ricevute. Un tocco e si apre il thread, mentre la conversazione principale si sfoca sullo sfondo. Si può rispondere direttamente da lì, con un campo di scrittura tutto suo. Per uscire c’è un pulsante con la X. A quanto pare, però, basterebbe toccare un punto qualsiasi dello sfondo per tornare indietro.

Quando arriva?

Non si sa. La funzione è ancora in fase di sviluppo, anche se a uno stadio piuttosto avanzato. Funziona sia nelle chat singole sia nei gruppi RCS. Potrebbe arrivare presto agli utenti, ma Google non ha detto né quando né, a dirla tutta, se arriverà davvero.