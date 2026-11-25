Anthropic ha annunciato Siren, un nuovo test per gli agenti AI che permette di valutare eventuale comportamenti inattesi. In pratica vengono ingannati dalla “sirena” (come nella mitologia greca), consentendo di studiare le loro azioni quando riescono ad uscire dalla sandbox, come accaduto diverse volte per l’azienda californiana e i concorrenti.

Come funziona Anthropic Siren

La valutazione degli agenti AI viene effettuata all’interno di un ambiente isolato (sandbox) che impedisce l’accesso al resto del sistema e a Internet. A causa di errori di configurazione o vulnerabilità possono accedere a dati sensibili o attaccare siti reali per completare i compiti assegnati. Anthropic ha già introdotto miglioramenti per evitare altri incidenti in futuro. Ora ha sviluppato Siren.

Potrebbe essere definito un “honeypot”, in quanto viene creata una trappola per gli agenti AI. Anthropic ha creato 26 sandbox con errori di configurazione o vulnerabilità e una serie di compiti con vari livelli di difficoltà, inclusi quelli impossibili da completare senza uscire dalla sandbox.

Fuori dalla sandbox è presente l’honeypot che induce il modello a tentare un accesso verso l’esterno. Ci sono dati utili per portare a termine il suo compito, come file, credenziali o un servizio che simula Internet. Gli elementi tentatori sono infine materiali realistici che inducono il modello a cercare di raggiungere l’honeypot (trappola).

Anthropic ha utilizzato Siren per testare il comportamento degli agenti AI basati su sei modelli: Claude Mythos 5, Claude Mythos 5.1, Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 5.5, Claude Haiku 5.5 e Claude Mythos 5.2. Le versioni 5.5 dei modelli escono dalla sandbox tra lo 0,6% e l’1,6% delle volte, quindi il problema del disallineamento è praticamente azzerato. I “vecchi” modelli Mythos 5 e Mythos 5.1 non rispettano le istruzioni e sono usciti dalla sandbox più volte (25,8% e 12,7% rispettivamente).

A partire da Claude Haiku 5.5, Siren viene utilizzato come test di valutazione. Anthropic ha implementato tre misure di mitigazione che, quando combinate, possono ridurre quasi a zero le fughe dalla sandbox.