Total VPN è la scelta perfetta per chi cerca una connessione con vera privacy e senza limitazioni né censure. Oggi è in offerta speciale a soli 1,59 euro al mese! Approfittane subito, prima che la promozione finisca. Si tratta di una soluzione ricca di funzionalità che ti permetterà di ottenere tutta la sicurezza che cerchi sui tuoi dispositivi, indipendentemente da quello che stai facendo e da dove ti trovi.

Total VPN: non solo privacy, ma tante funzionalità incluse

In un unico pacchetto così economico e vantaggioso hai una potente VPN in grado di offrirti server capaci di rendere la tua connessione completamente anonima grazie alla crittografia. Niente e nessuno sarà in grado di sapere quello che fai online né tanto meno risalire a te osservando ed esaminando quello che fai. Potrai dire addio anche ai tracker che solitamente registrano le tue abitudini e tuoi dati personali.

Inoltre, Total VPN include anche una protezione antivirus gratuita. Sì, hai capito bene! Con l’abbonamento in offerta a soli 1,59 euro al mese tutti i tuoi device saranno protetti contro qualsiasi minaccia online e offline. Basta malware e virus di qualsiasi genere. Che sia reale o presunta, questo antivirus integrato ferma qualsiasi tipo di minaccia che potrebbe compromettere la tua identità digitale e i tuoi contenuti.

Infine, sempre con lo stesso abbonamento, hai anche il blocco degli annunci gratuito. Si tratta di un sistema integrato che nasconde qualsiasi tipo di annuncio mentre navighi online. Questo è un vantaggio perché ti ridarà ordine mentre navighi tra le pagine web, sicurezza contro annunci fraudolenti e banner pericolosi, e un consumo inferiore di giga quando sei fuori casa e non connesso alla rete WiFi.

Cosa offre la VPN

Total VPN oltre alla sicurezza e alla privacy online, offre la possibilità di aggirare le restrizioni geografiche di siti, piattaforme streaming e luoghi pubblici (come università, lavoro e tanto altro). Cambiando posizione virtuale e assegnando un altro indirizzo IP potrai veramente accedere a qualsiasi contenuto e con un’altra identità.