Il ricercatore Jeremiah Fowler ha scoperto un enorme database accessibile da tutti pubblicamente e contenente circa due miliardi di credenziali. Si tratta di un vero e proprio mega leak che potenzialmente espone gli account di tutti noi, attraverso la diffusione di un archivio che ospita username, password, indirizzi email, cookie, token delle sessioni di navigazione, informazioni sui dispositivi utilizzati e altri dati identificativi, il tutto senza alcuna forma di crittografia né altre protezioni.

Nuovo mega leak con due miliardi di credenziali

All’interno di quanto scoperto ci sono 8.471 cartelle, alcune delle quali riferite esplicitamente a territori specifici (US, UK, FR, DE, ES e MX). A questo si aggiungono circa 400.000 documenti ottenuti tramite l’azione di malware avanzati. Un altro dato interessante, che vale la pena segnalare, è quello relativo alle migliaia di indirizzi .onion (Tor) riconducibili a siti e piattaforme del dark web. È forse la prima volta che un data breach colpisce in modo massivo la parte più nascosta di internet.

L’immagine qui sopra mostra quali sono i servizi più compromessi. Il database ora risulta irraggiungibile, è stato eliminato dopo che Fowler ha avvisato il provider che lo ospitava.

Non è chiaro chi sia il responsabile della sua pubblicazione. All’interno dell’archivio sono stati individuati diversi indicatori di gruppi cybercriminali dai quali proverrebbero i dati, in alcuni casi con tanto di contatti su Telegram.

Nemmeno l’origine è chiara. Un’ipotesi è che arrivi da un qualche marketplace del dark web specializzato nella compravendita dei dati rubati, magari attraverso broker che guadagnano proprio da questa attività. Non è da escludere nemmeno che possa essere un database utilizzato dai ricercatori o da una realtà accademica, gestito in modo poco attento.

Per gli utenti esposti cambia poco: i rischi che corrono sono gli stessi. Chiunque riesca ad allungare le mani su queste informazioni può sfruttarle per organizzare truffe, raggiri, furti di identità o di account e campagne di phishing altamente personalizzate, conoscendo molti dettagli delle loro vittime. Come sempre: occhio a qualsiasi comunicazione sospetta.