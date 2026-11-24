Gli esperti del CERT-AgID (Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale) hanno rilevato una nuova campagna di phishing che sfrutta nome e logo di InfoCamere, società che gestisce il Registro delle Imprese e i servizi digitali delle Camere di Commercio italiane. L’obiettivo dei cybercriminali (ignoti) è rubare le credenziali degli utenti.

Attenzione al sito fasullo e alle email ricevute

Essendo una campagna di phishing, gli utenti ricevono una email con il link al sito fasullo. Non è noto il contenuto, ma sicuramente viene chiesto di accedere all’area riservata di InfoCamere. La pagina di login, ospitata su un dominio registrato il 22 novembre 2026, ha un design simile a quello della pagina ufficiale. I più attenti noteranno però che il logo è diverso e che tre modalità di autenticazione (SPID, CIE e CNS/Token Wireless) non funzionano (sono solo decorative).

L’unica opzione attiva è quella che richiede l’inserimento delle credenziali, ovvero Codice utente e Password. Verranno ovviamente inviate al server controllato dai cybercriminali. Nella parte inferiore c’è un link per il recupero della password che porta al sito ufficiale. È un trucco per ingannare gli utenti.

Il CERT-AGID ha notificato a InfoCamere la presenza della campagna di phishing e chiesto la chiusura del dominio, ma al momento è ancora attivo. Gli utenti non devono mai cliccare sui link presente nelle email (aprire direttamente la pagina digitando l’URL legittimo nel browser) e devono sempre verificare il dominio nella barra degli indirizzi prima di inserire le credenziali.

Come evidenziano gli esperti del CERT-AgID, le utenze InfoCamere rappresentano un obiettivo di particolare interesse per i cybercriminali. Il furto delle credenziali consentirebbe l’accesso non autorizzato a dati e documenti camerali, la consultazione di pratiche amministrative, l’utilizzo indebito di servizi a pagamento e l’acquisizione di informazioni utili a successive attività fraudolente ai danni delle imprese.