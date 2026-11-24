PrivadoVPN è la scelta giusta per una nuova VPN da attivare durante il Black Friday 2026: con la promozione in corso, infatti, il servizio è ora disponibile in sconto del 90%. L’offerta garantisce un prezzo di 1,11 euro al mese per la VPN, con accesso al piano da 24 mesi con 3 mesi gratis, per un totale di 27 mesi di utilizzo. La promo è disponibile tramite il sito ufficiale di PrivadoVPN e include 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato.

La VPN da scegliere al Black Friday 2026

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN completa e illimitata, in grado di garantire una navigazione sicura e priva di blocchi su base geografica.

Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso protetto a Internet anche quando si utilizza una rete non privata.

Da segnalare anche una politica zero log, che assicura l’assenza di un tracciamento, oltre alla possibilità di navigazione da 10 dispositivi per account, senza limitazioni di banda.

PrivadoVPN propone anche un network composto da migliaia di server, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica e censure online, per navigare in modo più libero e sicuro.

L’offerta del Black Friday 2026 di PrivadoVPN fa la differenza: il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese, con possibilità di accesso al piano da 24 mesi con 3 mesi extra.

Per richiedere la promo basta visitare il sito ufficiale della VPN, accessibile dal box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato e solo tramite il sito della VPN. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per minimizzare il costo della VPN senza compromessi di alcun tipo sul costo del servizio.