Come previsto, la famigerata botnet composta da dispositivi Android (principalmente TV box) è stata ripristinata dai cybercriminali. BADBOX 3.0, scoperta e smantellata dai ricercatori di HUMAN Security, eredita il funzionamento dalle precedenti due versioni, ma il traffico generato è notevolmente superiore.

Truffe pubblicitarie con BADBOX 3.0

BADBOX è stata scoperta per la prima volta all’inizio del 2023 su un dispositivo T95 (Android TV box) venduto su Amazon. A fine 2024, la botnet formata da oltre 30.000 dispositivi (smartphone, tablet e TV box) è stata smantellata dalle autorità tedesche. Nel firmware era installata la backdoor Triada.

Circa tre mesi dopo (marzo 2025) è stata individuata e smantellata BADBOX 2.0. La stima iniziale dei dispositivi infettati era circa 200.000. Google ha successivamente svelato che la botnet era formata da oltre 10 milioni di dispositivi. La backdoor era BB2DOOR, preinstallata nel firmware o distribuita tramite 24 app pubblicate su Google Play.

A distanza di oltre 20 mesi è stata scoperta BADBOX 3.0. Il funzionamento è lo stesso delle precedenti due versioni. I dispositivi (economici di origine cinese) sono stati infettati direttamente in fabbrica o lungo la catena di approvvigionamento. In questo caso, il malware (nome ignoto) permetteva di effettuare truffe pubblicitarie, generando oltre 40 miliardi di richieste di offerte al giorno.

Il malware mostrava inserzioni in finestre nascoste mentre impersonava app di streaming legittime. I ricercatori di HUMAN hanno rilevato richieste fraudolente di inserimento di annunci lato server (SSAI, Server-Side Ad Insertion) che inducevano gli inserzionisti a credere che gli annunci venissero riprodotti su dispositivi di streaming.

Un modulo, scaricato all’insaputa degli utenti, collegava inoltre i dispositivi a note reti di proxy residenziali, una delle quali è PXYEDGE, erede di IpMoYu (presente in BADBOX 2.0). Questa rete era formata da circa 340.000 nodi proxy. Una parte del traffico proveniente dalle truffe pubblicitarie veniva reindirizzato verso i nodi, quindi sembrava legittimo.

I ricercatori di HUMAN sottolineano che quasi certamente ci sarà una BADBOX 4.0. Gli utenti non devono acquistare Android TV box cinesi a basso prezzo, ma solo quelli di marchi noti e certificati con Play Protect.