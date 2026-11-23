È iniziata la settimana del Black Friday che, mai come quest’anno, rappresenta l’occasione giusta per attivare una nuova VPN illimitata. Con NordVPN, infatti, è possibile accedere a un servizio completo e senza punti deboli a un prezzo che si riduce fino a 2,88 euro al mese.

La promozione riguarda l’attivazione del piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione. Per tutti i nuovi utenti ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

La VPN da scegliere al Black Friday

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo:

la navigazione protetta con la crittografia per un accesso a Internet sicuro anche quando la connessione non è privata

per un accesso a Internet sicuro anche quando la connessione non è privata una politica no log che elimina il tracciamento e assicura l’assenza di una raccolta dei dati di utilizzo

che elimina il tracciamento e assicura l’assenza di una raccolta dei dati di utilizzo un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online

sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online possibilità di utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea con un solo account

accesso a funzionalità aggiuntive (antivirus, password manager, 1 TB in cloud etc.) con il piano Completo

Scegliendo la promo in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano da 28 mesi (24 mesi con 4 mesi extra grazie al codice BLAZE4MO). L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione online. Si tratta della soluzione giusta per una VPN completa e illimitata con un prezzo molto vantaggioso per i nuovi utenti.