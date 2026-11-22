L’FBI ha confermato l’accesso non autorizzato al database NCIC (National Crime Information Center) usato dalle forze dell’ordine per condividere informazioni su persone ricercate o scomparse, mandati di cattura pendenti, veicoli e armi da fuoco rubati, ordini di protezione e altri documenti relativi al sistema di giustizia penale. È la seconda intrusione nei sistemi dell’agenzia degli ultimi due mesi.

Violati anche i sistemi del Dipartimento dell’Agricoltura

In seguito alla prima intrusione, effettuata dal gruppo ShinyHunters, sono stati rubati i dati di tutti i dipendenti dell’FBI sui server del sito FBIjobs.gov. Il fornitore esterno (Accenture) non aveva installato la patch per una vulnerabilità del software PeopleSoft di Oracle, quindi il contratto è stato annullato.

Questa volta è stato effettuato l’accesso non autorizzato al database NCIC che contiene numerose informazioni sensibili. Non è noto quando e come sia avvenuto l’accesso. Ignoti anche gli autori dell’attacco e le informazioni sottratte. L’FBI ha avviato un’indagine. Un ex funzionario ha dichiarato che il rischio maggiore è rappresentato dall’eventuale manipolazione delle informazioni usate dalle forze dell’ordine.

Durante un’intervista a Fox News, Donald Trump ha dichiarato:

Dirò che non è una buona cosa, non mi piace. Ma forse verremo a conoscenza di cose che altrimenti non avremmo mai saputo, perché, sapete, c’è stata quella montatura sulla Russia. Magari verremo a sapere dei brogli elettorali, di tutti i brogli elettorali che ci sono stati. Mi piace sempre vedere le cose sotto una luce positiva.

Il riferimento è all’indagine avviata dall’FBI per le presunte interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016 che avrebbero avvantaggiato Trump ai danni di Hillary Clinton.

Un altro attacco è stato confermato dal Dipartimento dell’Agricoltura. Ignoti cybercriminali hanno ottenuto l’accesso al sistema usato per i pagamenti agli agricoltori. Due ex funzionari affermano che potrebbero aver sottratto informazioni più sensibili, tra cui i dati sulla sicurezza alimentare e le ricerche su malattie trasmesse dagli animali.