Dopo l’intrusione nel database NCIC dell’FBI arrivano notizie di nuovi accessi non autorizzati nei sistemi di altre agenzie federali. Secondo le fonti del New York Times, ignoti cybercriminali hanno colpito CIA, ODNI e NGA, ma non c’è ancora un comunicato ufficiale. Confermato invece un “incidente di sicurezza” da parte della FinCEN.

Anche i sistemi degli Stati Uniti sono vulnerabili

Donald Trump ha spesso evidenziato la leadership degli Stati Uniti in diversi settori, grazie anche alle numerose aziende tech. Gli eventi delle ultime settimane dimostrano invece che i sistemi informatici del governo sono un colabrodo. Le fonti del New York Times affermano che ignoti cybercriminali sono riusciti ad accedere al sistema di analisi OSINT (Open Source Intelligence) della CIA.

Il sistema ospita enormi quantità di dati disponibili in commercio, contenuti tratti dai social media, immagini satellitari e altro materiale reperibile online. La maggioranza dei dati è di pubblico dominio, ma può includere anche informazioni vendute da fornitori che possono avere un valore, soprattutto se incrociate con altri insiemi di dati.

Simili intrusioni sono state effettuate nei sistemi OSINT di ODNI (Office of the Director of National Intelligence) e NGA (National Geospatial-Intelligence Agency). Le indagini sono ancora in corso, ma sembra che non siano state sottratte informazioni classificate. L’accesso sarebbe avvenuto con il tool ARTEX, sviluppato originariamente per testare le difese cyber, ma ora utilizzato per gli attacchi informatici (come quello contro i sistemi della Commissione europea).

Non sono noti gli autori, ma alcuni indizi portano alla Cina. Da CIA, ODNI e NGA non ci sono commenti ufficiali. È stato invece confermato l’accesso non autorizzato ad alcuni sistemi di FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che raccoglie e analizza informazioni sulle transazioni finanziarie per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri crimini finanziari.