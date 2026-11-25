Meta potrebbe sottoscrivere un accordo con Amazon per consentire a Muse di effettuare acquisti sulla piattaforma di e-commerce. L’indiscrezione è stata riportata da Fortune. Al momento ci sono pochi dettagli, ma è confermato l’avvio delle discussioni tra le due aziende. Muse è arrivato recentemente nel Regno Unito, dove gli utenti possono usare l’agente AI su diversi siti.

Amazon non vuole perdere entrate pubblicitarie

Circa due mesi fa, Amazon ha bloccato Muse. Gli utenti non possono usare l’agente AI di Meta per effettuare acquisti, in quanto l’accesso non autorizzato viola le condizioni d’uso della piattaforma di e-commerce. L’azienda di Seattle ha affermato che Muse non si identifica quando accede agli account, alla cronologia degli ordini e alle credenziali, quindi rappresenta un grave problema di sicurezza.

In realtà esistono motivi più ovvi. Il primo è che gli utenti devono usare Alexa for Shopping, non il concorrente Muse. Il secondo è la necessità di proteggere i propri guadagni e quelli degli azionisti.

Quando gli utenti cercano un prodotto, Amazon mostra anche quelli “sponsorizzati” nei risultati. I venditori/inserzionisti pagano l’azienda di Seattle per ottenere una maggiore visibilità. Questo modello di business funziona però se la ricerca viene effettuata da utenti umani che cliccano sull’inserzione (pay-per-click).

Se gli utenti effettuano una ricerca tramite Muse non vedono i prodotti sponsorizzati e Amazon non guadagna nulla. Anche le entrate per i venditori/inserzionisti diminuiscono e potrebbero quindi decidere di abbandonare la piattaforma. L’azienda di Seattle è inoltre preoccupata della qualità dei risultati delle ricerche effettuate con l’agente AI.

Le discussioni tre le due aziende sono in corso. Al momento non ci sono ulteriori dettagli. In ogni caso, un eventuale accordo dovrà essere firmato dai CEO. Il cosiddetto shopping agentico sarà sempre più diffuso, ma ora è nelle fasi iniziali. Si deve ancora valutare l’affidabilità degli agenti. Se Muse sbaglia un acquisto, le proteste e le richieste di rimborso arrivano ad Amazon.