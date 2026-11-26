Fin dai tempi della pandemia, quando ancora si chiamava Hangouts, Google Meet è per molti un punto di riferimento quotidiano. A coloro che vi si affidano per comunicare da remoto, segnaliamo che ora tutti possono partecipare alle videochiamate in Full HD, trasmettendo le immagini a risoluzione 1080p, a patto però di soddisfare un paio di requisiti che vedremo a breve.

Videochiamate in Full HD gratis su Google Meet

Era già possibile farlo, ma solo se in possesso di un abbonamento premium. Ora la funzionalità è stata abilitata anche per gli account gratuiti, dunque senza necessità di mettere mano al portafoglio per pagare una sottoscrizione.

I requisiti da soddisfare sono sostanzialmente tre. Il primo, il più ovvio, è quello relativo alla qualità della webcam utilizzata. Il sensore in dotazione deve supportare il Full HD, altrimenti non sarebbe possibile acquisire immagini in questo formato. Poi, bisogna avere a disposizione una connessione internet sufficientemente veloce in upload, il consumo di dati è inevitabilmente più elevato. Infine, anche il processore deve poter reggere il carico di lavoro aggiuntivo.

Va detto che il gruppo di Mountain View ha studiato la funzionalità in modo che il 1080p sia attivato solo quando necessario, non se l’inquadratura dell’utente è limitata alla grandezza di un francobollo. In questo caso, la riduzione è automatica, così da risparmiare banda e risorse hardware.

Per modificare la risoluzione del segnale inviato è sufficiente aprire le impostazioni di Google Meet, selezionare la scheda Video nella parte sinistra della schermata e poi agire sul parametro Risoluzione di invio (massima) , come mostrato dallo screenshot qui sotto.

Come sempre accade in questi casi, la distribuzione della novità è graduale, il rollout è in corso, ha preso il via l’11 novembre e dovrebbe arrivare a interessare tutti entro pochi giorni. Nelle aziende, la funzionalità può essere configurata dagli amministratori.