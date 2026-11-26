Microsoft è in piena cura dimagrante. Di recente ha rivendicato con orgoglio di aver tagliato più di 860 MB di RAM su diversi suoi programmi. Ma ridurre il peso delle applicazioni non basta sempre, per qualcuno la soluzione è decisamente più drastica. È il caso delle Microsoft 365 Companion Apps, che l’azienda aveva installato automaticamente sui PC degli utenti poco più di un anno fa.

People, Files e Calendar spariscono da Windows 11

Si chiamavano People, Files e Calendar. Dalla barra delle applicazioni permettevano di cercare un collega, ritrovare e condividere un documento o dare un’occhiata all’agenda, senza aprire Outlook, Teams o OneDrive.

Peccato che quelle funzioni esistessero già, in versione completa, nelle app che dovevano sostituire. Dietro quelle finestrelle c’era WebView2, la tecnologia che porta dentro un’app il motore di rendering web di Microsoft Edge. Per mostrare una rubrica e un calendario ci si ritrovava, in pratica, un pezzo di browser in esecuzione.

Windows Latest ha misurato i consumi e il verdetto è pesante: la memoria occupata poteva superare il gigabyte.

La confessione di Microsoft

A raccontare la storia è stata la stessa Microsoft. Durante la conferenza Ignite 2026 un cliente le ha chiesto conto della decisione, e l’azienda ha ammesso che quelle app consumavano parecchia memoria e creavano vari problemi tecnici, a fronte di un beneficio che non giustificava il conto. Cifre non ne ha date, e c’era da aspettarselo.

L’addio, in realtà, era già stato deciso a settembre. A Ignite è arrivata solo la spiegazione ufficiale.

Cosa devono fare gli amministratori (e cosa non cambia per gli utenti)

Ora Microsoft invita i servizi informatici a disinstallare le tre app prima del 16 dicembre, data in cui verranno spente. Chi lavora non perde niente. I dati restano al loro posto e le funzioni di Microsoft 365 continuano a funzionare. Contatti, file e appuntamenti restano raggiungibili da Outlook, Teams, OneDrive e SharePoint, cioè dalle app a cui bastava rivolgersi fin dall’inizio.