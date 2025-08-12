Microsoft 365 accoglie tre nuove companion app

Ha preso il via il rollout su larga scala di tre nuove companion app destinate a Microsoft 365. Nel dettaglio si tratta di People, File Search (questa due erano già state avvistate in primavera) e Calendar. Come spesso accade in questi casi, potrebbero trascorrere alcune settimane prima che la disponibilità raggiunga tutti gli utenti. La tecnologia su cui si basano è quella di Microsoft Graph.

People, File Search e Calendar per Microsoft 365

È quanto si legge nel documento della software house che definisce la roadmap di sviluppo. Il box in questione, intitolato “App complementari di Microsoft 365, una suite di app progettate per migliorare la produttività”, fa riferimento a esperienze progettate per l’accesso rapido agli strumenti chiave, direttamente dalla barra delle applicazioni di Windows 11. Si tratta dunque di un’esclusiva per il sistema operativo più recente.

Queste app leggere si integrano perfettamente con Microsoft 365, consentendo agli utenti di cercare contatti in modo efficiente e di navigare negli organigrammi, individuare file, visualizzare calendari e semplificare i flussi di lavoro senza distrazioni.

Vediamo cosa fanno nel dettaglio. Partiamo da People, il cui compito è quello di aiutare gli utenti a trovare rapidamente colleghi, a visualizzare organigrammi, a verificare la disponibilità dei contatti e ad avviare conversazioni, il tutto senza dover passare da un’app all’altra. Eccola in azione sul desktop.

File Search è invece una funzionalità di ricerca file che consente di trovare e accedere rapidamente ai file di Microsoft 365, direttamente dalla barra delle applicazioni di Windows 11. È possibile cercare per nome file, autore o parole chiave, per ottenere risultati rapidi e accurati da OneDrive, SharePoint, Teams, Outlook e altri servizi.

Infine, Calendar fa esattamente quanto promette il suo nome, permettendo agli utenti di visualizzare rapidamente il calendario di Microsoft 365, consultando gli eventi in programma, partecipando alle riunioni e cercando gli appuntamenti per rimanere aggiornati sulla pianificazione.