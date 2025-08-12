Word, Excel e PowerPoint più creativi con i pennelli digitali

Microsoft ha deciso di dare una svecchiata a Word, Excel e PowerPoint. E lo fa prendendo ispirazione da un’app che spesso viene sottovalutata, ma che da tempo è un laboratorio di sperimentazione: OneNote.

Microsoft porta i pennelli di OneNote su Word, Excel e PowerPoint

Con l’aggiornamento 2508 (Build 19116.10000) di Windows, gli utenti del programma Microsoft 365 Insider avranno due nuovi strumenti di disegno nelle app Word, Excel e PowerPoint:

Fountain : un pennello digitale che simula l’inchiostro stilografico, utile per scritte eleganti e precise;

: un pennello digitale che simula l’inchiostro stilografico, utile per scritte eleganti e precise; Brush: un pennello digitale per tratti più morbidi e creativi, simili alla pittura.

Questi strumenti erano già presenti in OneNote e molto apprezzati per rendere testi e note più espressivi e visivamente coinvolgenti.

Microsoft ne ha migliorato anche l’accessibilità e la gestione. La scheda “Disegno”, che inizia a diventare affollata, ora può essere completamente personalizzata. Ecco cosa si può fare:

Riordinare gli strumenti con un semplice trascinamento orizzontale;

Eliminare quelli che non si usa con un clic su “Elimina”;

Aggiungere nuovi pennelli personalizzati con l’icona “+ Aggiungi”.

Un dettaglio importante: il “Text Pen” può avere solo un tipo di inchiostro, quindi non è personalizzabile come gli altri.

Nuovi strumenti di disegno per il lavoro

L’arrivo dei pennelli digitali non è solo una questione estetica. Microsoft vuole rendere i suoi strumenti più più creativi e coerenti tra loro. In un mondo dove il lavoro è sempre più visivo e collaborativo, avere la possibilità di annotare, disegnare e personalizzare direttamente nei documenti è un bel vantaggio.

E poi c’è un altro aspetto: la familiarità. Chi usa OneNote troverà subito intuitivo il nuovo sistema, e chi non lo conosce potrà scoprire un modo nuovo di interagire con Word, Excel e PowerPoint.