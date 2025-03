Microsoft 365: nuove app People e File Search

Microsoft ha annunciato due nuove app che migliorano la produttività. People e File Search consentono agli utenti che usano Microsoft 365 di cercare facilmente informazioni sulle persone e documenti senza conoscere il nome. Possono essere aggiunte alla barra delle applicazioni per un accesso più veloce. L’azienda di Redmond ha inoltre comunicato l’addio a OneNote per Windows 10.

Funzionalità di People e File Search

L’app People permette di trovare tutte le informazioni sulle persone che lavorano nella stessa azienda. Con un singolo clic è possibile aprire la card del profilo che contiene utili dettagli, come ruolo, informazioni di contatto e posizioni all’interno dell’organigramma aziendale.

È possibile anche inviare un messaggio tramite Teams direttamente dall’interfaccia dell’app, senza aprire Teams. People consente inoltre di cercare i colleghi di lavoro senza indicare il nome, ma utilizzando altri parametri, come il ruolo, il luogo di lavoro o il progetto. Tutti i dati sono aggiornati in tempo reale e protetti per evitare la divulgazione all’esterno dell’azienda.

L’app File Search permette invece di cercare facilmente i file senza conoscere il nome. Quelli aperti di recente sono visibili nella home page. Gli altri possono essere trovati indicando il contenuto, il tipo di file o le persone che hanno condiviso il file.

Per ogni file è presente l’opzione che consente di vedere un anteprima del contenuto prima della condivisione. L’amministratore IT può impostare il livello di visibilità per i singoli file.

People e File Search saranno disponibili su Windows 11 per gli utenti che usano le versioni desktop delle app Microsoft 365, gli iscritti al programma Insider (solo canale Beta) e agli utenti aziendali con Microsoft 365 Business o Enterprise. Il rollout inizierà il 26 marzo.

Addio a OneNote per Windows 10

Il supporto per Windows 10 terminerà il 14 ottobre 2025. Microsoft ha comunicato che la versione di OneNote per il vecchio sistema operativo non verrà più aggiornata dopo la stessa data. Gli utenti dovranno usare l’app integrata in Microsoft 365.