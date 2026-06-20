Claude Design si integra con Claude Code: dal design al codice

Due mesi dopo l’anteprima, Claude Design, l’assistente di design di Anthropic, riceve un aggiornamento che lo trasforma da strumento indipendente a parte integrante dell’intero processo di sviluppo.

La novità principale è la capacità di partire direttamente dal codice esistente di un progetto, generare elementi grafici coerenti con prodotti già in uso e trasferire il risultato a Claude Code, che può realizzare l’interfaccia, senza ricominciare da zero. Niente screenshot da caricare, niente spiegazioni da ripetere: progettazione e sviluppo condividono finalmente le stesse informazioni.

E se si vuole saltare Claude Design del tutto, è possibile creare e modificare design direttamente da Claude Code digitando “/design” nel terminale.

Claude Design con Claude Code

Claude Design ora parte dal proprio codice esistente. Gli elementi grafici generati contengono componenti che già esistono nel proprio front-end. Quando si passa il design a Claude Code, l’agente di coding ha già il contesto, sa quali componenti usare, quali stili applicare, quale struttura rispettare.

Inoltre, un nuovo strumento di importazione più flessibile può costruire interi design system da GitHub e file raw. Anche l’editor di immagini integrato offre ora un migliore controllo su posizionamento, dimensioni e allineamento degli elementi.

L’aggiornamento introduce anche novità sul fronte della gestione e dell’accesso. Adesso le aziende possono contare su un nuovo ruolo amministratore con la possibilità di approvare o bloccare le modifiche, mentre per tutti gli utenti Claude Design diventa più facile da raggiungere grazie a una scorciatoia nella barra laterale dell’app desktop e a un accesso diretto dal browser tramite claude.ai/design.

I limiti di utilizzo

Claude Design ora condivide i limiti di utilizzo con Claude Code e la cbhat normale. Anthropic dice che “la maggior parte delle persone” raggiungerà i limiti meno spesso. Contemporaneamente, lo strumento è più efficiente in termini di token e produce meno errori.

I limiti di utilizzo restano un tema delicato. lunedì il Wall Street Journal ha riportato la causa di un utente che accusa Anthropic di ingannare i consumatori sui limiti dei piani Max. Con l’aggiornamento di oggi, Anthropic nota che più di un milione di persone hanno usato Claude Design nella prima settimana di disponibilità, e ciò rende la gestione dei limiti ancora più critica.

Verso l’uscita dall’anteprima

Tutte queste novità fanno pensare che Anthropic sia pronta a rilasciare Claude Design a tutti. Un milione di utenti nella prima settimana suggerisce che la domanda c’è. I limiti di utilizzo condivisi riusciranno a soddisfarla?