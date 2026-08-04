Sam Altman consiglia l'AI invece di parlare con i figli

Potremmo creare una rubrica dedicata allo scollamento dalla realtà vissuto da chi guida i big dell’intelligenza artificiale. Dopo l’articolo su Dario Amodei di Anthropic stupito dai dipendenti che lavorano per soldi, tocca a Sam Altman di OpenAI che suggerisce ai genitori di sfruttare l’AI per tenere buoni i figli mentre li si porta a scuola.

ChatGPT dovrebbe parlare ai figli in auto

In un post su X condiviso nei giorni scorsi, il CEO fa riferimento a un caso d’uso interessante di ChatGPT di cui è appena venuto a conoscenza. Si tratta di collegare i calendari della famiglia al chatbot, così che gli automatismi possano generare un podcast da riprodurre in auto, mentre si accompagna il pargolo. Il contenuto dovrebbe trattare argomenti relativi alla giornata: dalla partita di calcio nel pomeriggio a un compleanno imminente.

cool use case of chatgpt work i heard last night: connect your family calendars and explain your kids’ interests. every morning for the drive to school, have it make a podcast that talks about one kid’s soccer game that afternoon, one kid’s upcoming birthday, some news, etc. — Sam Altman (@sama) July 31, 2026

È la testimonianza concreta di come Altman viva ormai in una bolla in cui tutto ruota necessariamente intorno all’AI, in cui diventa naturale sostituire le interazioni umane con quelle sintetiche degli algoritmi. Di seguito alcuni dei commenti.

È incredibile quanto siano scollegati questi tipi del settore tech dal comportamento umano normale. Mi dispiace per Sam Altman. Probabilmente pensava che questo fosse un caso d’uso buono, non aveva idea di quanto sia inquietante e strano. Possiamo, per favore, avere delle persone normali a gestire queste aziende tecnologiche? Per favore, non lasciate che quest’uomo abbia figli.

Al di là dell’ultimo augurio, fuori luogo (è comunque padre dal 2025), è chiaro che sempre più persone hanno smesso di credere alla visione dei guru dell’AI, per un futuro migliore. L’aura di innovazione sta scemando, gli strumenti devono rivelarsi utili e concreti, i casi d’uso davvero rilevanti sono quelli che gli utenti ritengono tali nella loro quotidianità, non basta che a suggerirli sia un CEO della Silicon Valley.