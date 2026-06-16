Un abbonato fa causa ad Anthropic per i limiti di Claude Max

Karl Kahn paga 200 dollari al mese per Claude Max 20x, il piano che promette limiti di utilizzo “fino a 20 volte superiori” rispetto al piano Pro. Ha iniziato a usare Claude Code ad aprile. In una sessione di cinque ore, ha consumato il 15% del suo utilizzo settimanale, così ha deciso di fare causa ad Anthropic presso un tribunale federale di Washington DC, accusando l’azienda di aver ingannato i consumatori sulla quantità di utilizzo effettiva dei piani Max. La causa chiede addirittura lo status di class action.

Anthropic accusata di ingannare gli utenti sui limiti di utilizzo dei piani Claude Max

L’utilizzo effettivo fornito dai piani Max 5x e Max 20x è molto inferiore alla quantità pubblicizzata , sostiene la causa. Il problema sarebbe che Anthropic pubblicizza i piani Max come multipli del piano Pro (5x e 20x), ma i limiti reali sono difficili da determinare e sembrano significativamente inferiori a ciò che il marketing suggerisce.

Il piano Pro costa 17 dollari al mese e offre “almeno cinque volte l’utilizzo per sessione rispetto al servizio gratuito” nelle ore di punta. Ma Anthropic scrive anche che il numero di messaggi che è possibile inviare varia in base alla lunghezza del messaggio, alla lunghezza dei file allegati, alla lunghezza della conversazione corrente, e al modello o alla funzionalità usata. Con così tante variabili, calcolare cosa significhi 20 volte di più diventa difficile per l’utente.

I limiti di Claude sono un problema noto

I limiti di utilizzo di Claude sono un argomento ricorrente su Reddit. Un utente si è lamentato di aver esaurito il limite di cinque ore con un singolo prompt in Claude Code. A luglio scorso, Anthropic ha imposto limiti settimanali all’utilizzo di Claude Code in risposta agli utenti che facevano girare l’agente di coding continuamente in background, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il fatto è che i modelli linguistici funzionano a token, ogni parola, gruppo di caratteri e segno di punteggiatura viene convertito in numeri. Ogni prompt ha costi di input e output che variano enormemente in base alla complessità. Un messaggio di chat breve consuma poco. Una sessione Claude Code che analizza una codebase intera consuma molto.

Il modello di abbonamento tradizionale non si adatta a ciò che i modelli linguistici costano per funzionare. Oggi la differenza viene assorbita dai finanziamenti degli investitori. Quando Anthropic e OpenAI diventeranno pubbliche, il problema diventerà più evidente, o i prezzi salgono, o i limiti diventano più stretti, o gli investitori accettano margini più bassi. La causa Kahn mette in luce questa contraddizione. Per il momento Anthropic ha rifiutato di commentare.