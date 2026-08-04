9 funzioni nascoste di ChatGPT che quasi nessuno conosce

La maggior parte delle persone usa ChatGPT per tre cose: scrivere e-mail, fare domande e generare immagini. Qualcuno ci costruisce anche applicazioni. Poi chiude la scheda e non ci pensa più fino alla prossima necessità. È un uso perfettamente legittimo, anche se limitato.

ChatGPT nasconde 9 funzioni utili

ChatGPT ha un vero e proprio arsenale di funzioni, che quasi nessuno sfrutta. Alcune sono integrate nella piattaforma, altre si attivano semplicemente con il prompt giusto.

1. Scrivere in caratteri decorativi

Prompt da utilizzare con ChatGPT: Scrivi “Buon compleanno!” in cinque stili di carattere diversi, tra cui corsivo, lettere a bolla, gotico e maiuscolo.

Sembra impossibile, ChatGPT non dovrebbe produrre nient’altro che testo piatto. Invece può generare caratteri speciali che assomigliano a corsivo, gotico, lettere a bolle, testo in miniatura e altri stili decorativi. Non sono font veri, sono caratteri speciali che funzionano ovunque si possa incollare del testo: messaggi, post sui social, biglietti d’invito digitali. Un trucco minore ma stranamente soddisfacente.

2. Trasformare appunti scritti a mano in testo organizzato

Prompt da utilizzare con ChatGPT: Trasforma questi appunti scritti a mano in note di riunione organizzate con titoli, elenchi puntati e azioni da compiere.

Basta scattare una foto dei propri appunti, dal quaderno, dalla lavagna, dal foglio volante, e ChatGPT li converte in testo strutturato. Riconosce la calligrafia anche quando è poco leggibile, identifica le azioni da compiere e organizza tutto in un formato pulito.

3. Convertire la foto di una tabella in un foglio di calcolo

Prompt da utilizzare: Converti questa tabella in un foglio di calcolo modificabile. Mantieni tutte le righe e le colonne esattamente com’è.

Questa sembra quasi magia. Qualcuno manda la foto di una tabella stampata, di un prospetto spese o di un calendario cartaceo, e ChatGPT la ricrea come foglio di calcolo che è possibile copiare direttamente nel proprio programma preferito. Funziona anche con le tabelle disegnate a mano, cosa che elimina ore di digitazione manuale dei dati.

4. Creare formule per i fogli di calcolo in linguaggio naturale

Prompt da provare: Ho i nomi nella colonna A e le vendite nella colonna B. Scrivi una formula che restituisca ‘Premio’ ogni volta che le vendite superano i cinquemila euro.

Per chi ha un rapporto di amore e odio con i fogli di calcolo, questo prompt è una manna dal cielo. Non serve più ricordare le funzioni, le parentesi annidate e la sintassi arcana. Si descrive a parole cosa si vuole ottenere e ChatGPT scrive la formula corretta. Il risultato è lo stesso, la sofferenza è enormemente ridotta.

5. Estrarre una palette colori da qualsiasi immagine

Prompt da utilizzare con ChatGPT: Analizza questa immagine e crea una palette professionale di cinque colori con i codici esadecimali. Spiega perché questi colori funzionano bene insieme.

Si carica la foto di una stanza, di un paesaggio, di un logo, di un vestito, e ChatGPT identifica i colori dominanti, fornisce i codici tecnici e suggerisce combinazioni complementari. È utile per chi sta arredando una stanza, per preparare una presentazione o scegliere l’identità visiva di un progetto. Non serve essere grafici per usare i colori con criterio, basta un prompt.

6. Spiegare grafici incomprensibili

Prompt da testare: Spiega cosa significa realmente questo grafico. Evidenzia la tendenza principale, qualsiasi dato anomalo e cosa dovrebbe capire chi lo guarda.

Invece di fissare un grafico complicato chiedendosi cosa si dovrebbe notare, basta caricarlo. ChatGPT identifica le tendenze, segnala i valori anomali e riassume il messaggio principale in parole comprensibili. Funziona con grafici aziendali, statistiche, dati scientifici, ecc.

7. Creare giochi e rompicapo stampabili

Prompt da utilizzare: Crea un rompicapo con parole nascoste per bambini di otto anni a tema vacanze estive. Includi la soluzione.

Le possibilità sono più numerose di quanto ci si aspetti: cruciverba personalizzati, rompicapo con le parole, sudoku, cacce al tesoro, quiz a tema, tutti stampabili immediatamente. Per intrattenere i bambini in un pomeriggio di pioggia, per una festa o semplicemente avere qualcosa di diverso da proporre quando la noia inizia a farsi sentire, bastano trenta secondi e una stampante.

8. Generare codici QR

Prompt da utilizzare con ChatGPT: Crea un codice QR che punti all’indirizzo [inserire indirizzo web] e assicurati che sia facile da scansionare.

Pochi sanno che ChatGPT può generare codici QR che puntano a siti web, informazioni di contatto o credenziali della rete senza fili. Sono utili per inviti, eventi, biglietti da visita, materiale didattico. Si potrebbe persino aggiungerne uno al proprio curriculum per permettere ai selezionatori di accedere immediatamente al portfolio o al profilo professionale.

9. Creare liste di controllo interattive

Prompt da testare: Crea una lista di controllo interattiva per preparare la valigia per un viaggio di una settimana al mare. Fammi spuntare ogni voce man mano che la completo.

Questa funzione sembra banale, ma non lo è. ChatGPT crea una lista di controllo interattiva in cui si possono spuntare le voci completate direttamente nella conversazione. Per fare la valigia, seguire un tutorial a più passaggi, gestire una giornata piena di impegni o tenere traccia di un progetto complesso, trasforma un elenco statico in uno strumento attivo che impedisce di dimenticare qualcosa.

Nove funzioni, nessuna delle quali richiede competenze particolari o abbonamenti aggiuntivi. Tutte attivabili in pochi secondi con un prompt.