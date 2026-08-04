Video di alta qualità fino a 30 secondi con Seedance 2.5

A distanza di circa cinque mesi dall’annuncio della precedente versione, che ha ricevuto numerose diffide per violazione del copyright, ByteDance ha svelato Seedance 2.5. Il nuovo modello permette di generare clip video lunghe fino a 30 secondi e può utilizzare diversi input. L’azienda cinese ha pubblicato un cortometraggio per dimostrare la qualità dei risultati.

Video più lunghi e migliori funzionalità di editing

Seedance 2.5 può generare video con un singolo passaggio lunghi fino a 30 secondi, il doppio rispetto alla versione 2.0. Il modello supporta estensioni multi-round, quindi l’utente può aggiungere altre clip da 30 secondi scrivendo un prompt testuale dettagliato che descrive il risultato finale desiderato.

Con Seedance 2.5 sono state inoltre migliorate le capacità di generazione con riferimenti multimodali. Gli utenti possono usare come input fino a 30 immagini, 10 clip video e 10 clip audio. Il modello comprende a fondo elementi quali composizione visiva, scene, stili, personaggi e oggetti di scena, applicandoli al processo di generazione video secondo le istruzioni. Anche in scenari complessi come inquadrature con più personaggi o narrazioni di gruppo, è in grado di preservare l’aspetto e la voce di più personaggi, mantenendo stabili le caratteristiche di ciascun soggetto.

ByteDance ha infine migliorato le funzionalità di editing. Durante la fase di generazione, gli utenti possono usare prompt per controllare la narrazione, la prospettiva della telecamera, il movimento e il ritmo generale per un intervallo di tempo specifico. Dopo la generazione è possibile apportare modifiche mirate a personaggi, azioni o elementi della trama all’interno di clip specifiche.

L’azienda cinese ha realizzato un cortometraggio dal titolo “The Missing Pair” per mostrare la qualità dei video generati da Seedance 2.5:

Il nuovo modello è accessibile tramite Jimeng AI e Doubao Pro, due piattaforme di ByteDance. Anche se non specificato nel comunicato ufficiale, Seedance 2.5 non dovrebbe avere una distribuzione globale (il lancio internazionale della versione 2.0 è stato sospeso a metà marzo).

