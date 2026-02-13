Generatore video AI Seedance 2.0 di ByteDance è impressionante

Qualcuno su Internet ha generato un video in cui Brad Pitt e Tom Cruise si menano in una sequenza cinematografica degna di un blockbuster hollywoodiano. Non è un film, non è un deepfake amatoriale, nessun regista ha diretto questa scena. È uscito da Seedance 2.0, il nuovo modello di generazione video di ByteDance, sì, la stessa azienda dietro TikTok.

E Rhett Reese, lo sceneggiatore di Deadpool, ha ricondiviso il video commentando: Mi dispiace dirlo. Per noi è probabilmente finita . Quando chi scrive film per mestiere alza bandiera bianca davanti a un generatore automatico, forse è il caso di prestare attenzione.

Video AI da paura con Seedance 2.0 di ByteDance, cosa fa

ByteDance lo presenta come un salto generazionale rispetto al predecessore, e sulla carta i numeri sono impressionanti. Il modello accetta prompt multimodali: testo, fino a nove immagini, tre clip video e tre clip audio, tutto insieme, tutto nello stesso input. Genera video fino a 15 secondi con audio integrato, tenendo conto dei movimenti di camera, degli effetti visivi e della fisica del movimento. Può persino lavorare a partire da storyboard testuali.

In un esempio mostrato da ByteDance, due pattinatori artistici eseguono una routine con salti sincronizzati, rotazioni in aria e atterraggi sul ghiaccio, tutto generato rispettando le leggi della fisica del mondo reale. La generazione video AI sta entrando in una fase dove il risultato, a prima vista, non si riesce più a distinguere dalla realtà.

ByteDance non gioca da sola. Il 2025-2026 è diventato il campo di battaglia della generazione video AI, con i colossi che si scavalcano a vicenda ogni mese. Google Veo 3 ha aggiunto la generazione di clip con audio. OpenAI ha lanciato Sora 2 con un’app dedicata che promette movimento e suono iperrealistici. Runway ha rilasciato una nuova versione del suo modello. E adesso ByteDance piomba nella mischia con un sistema che fa tutto: testo, immagini, video, audio, e in un unico flusso.

La velocità con cui questi modelli migliorano è impressionante. Oggi producono scene che farebbero la loro figura in un trailer cinematografico. Il prossimo passo, video lunghi, coerenti e con trama non sembra più fantascienza.

Il copyright? Quale copyright?

Una rapida ricerca su X rivela clip generate con Seedance 2.0 che mostrano personaggi di Dragon Ball Z, Family Guy, Pokémon e chissà cos’altro. Nessuno sembra porsi il problema, e ByteDance non ha chiarito quali protezioni sul diritto d’autore, se ce ne sono, il modello implementi. È il solito schema dell’industria AI: prima si costruisce lo strumento, poi si pensa alle conseguenze legali. Funziona finché non arrivano gli avvocati.

C’è anche la questione delle sembianze di persone reali. Il video con Pitt e Cruise è spettacolare dal punto di vista tecnico, ma genera Brad Pitt e Tom Cruise senza che Brad Pitt e Tom Cruise abbiano dato il loro consenso. Un dettaglio che nelle cause legali tende a pesare parecchio.

Dove si può usare (e dove forse non arriverà)

Per ora Seedance 2.0 è disponibile solo sulla piattaforma Dreamina AI di ByteDance e attraverso l’assistente IA Doubao. Se e quando arriverà su TikTok è un’incognita, soprattutto considerando che l’app negli Stati Uniti è passata sotto nuova proprietà e il suo futuro resta un cantiere aperto di incertezze legali e geopolitiche.