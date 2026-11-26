La Federal Communications Commission (FCC) ha autorizzato il lancio di un milione di satelliti AI della costellazione Starmind di SpaceX. È la prima autorizzazione della storia dell’agenzia federale statunitense che riguarda i data center orbitali. Sono state quindi respinte le petizioni di Viasat, Kuiper Systems (Amazon) e American Astronomical Society.

Primo satellite AI entro novembre 2033

SpaceX ha chiesto l’autorizzazione a fine gennaio 2026. L’obiettivo dell’azienda di Elon Musk è realizzare una costellazione di un milione di satelliti AI per superare le restrizioni dei data center terrestri, principalmente quelle correlate all’uso delle risorse (elettricità e acqua) e alle leggi (vincoli ambientali). All’inizio di giugno è stato svelato il satellite AI1 che ospiterà chip Vera Rubin di NVIDIA.

In base al documento pubblicato dalla FCC, la costellazione Starmind sarà formata da un milione di satelliti posizionati in sei gusci orbitali tra 550 e 1.002 Km di altitudine con inclinazioni comprese tra 26 e 99,4 gradi. L’autorizzazione impone precise scadenze per i lanci: primo satellite entro il 25 novembre 2033; 10% entro il 25 novembre 2035; 50% entro 25 novembre 2038; 100% entro il 25 novembre 2040.

La FCC non ha tuttavia approvato un’altra richiesta. In base alle regole attuali, i satelliti che si trovano ad un’altitudine inferiore a 2.000 Km devono rientrare nell’atmosfera entro 5 anni dal termine della loro operatività. SpaceX vuole invece spingerli in un’orbita “cimitero” (in pratica una discarica nello spazio) o in orbita eliocentrica. L’azienda deve fornire maggiori informazioni su queste soluzioni.

Diverse aziende e organizzazioni, tra cui Amazon, Viasat e American Astronomical Society, avevano chiesto alla FCC di non rilasciare l’autorizzazione, in quanto la costellazione Starmind potrebbe incrementare i rischi di collisioni e quindi i detriti orbitali, causare interferenze radio e ostacolare le osservazioni astronomiche. Le relative petizioni sono state respinte.

Elon Musk ha ringraziato il Presidente della FCC (Brendan Carr) su X. La realizzazione di data center orbitali non è tuttavia semplice, in quanto ci sono diverse sfide economiche e tecniche da superare.