Gemini 3.8 Live: conversazioni naturali con un avatar

Google ha annunciato un’interessante novità per Gemini 3.8 Live. Il modello AI, disponibile da metà settembre, supporta ora i Live Avatar, ovvero rappresentazioni digitali di persone o animali che rendono più naturale una conversazione. È tuttavia un’esclusiva degli abbonati al piano Gemini Enterprise. L’azienda di Mountain View ha inoltre avviato un test per la funzionalità Call for Me negli Stati Uniti.

Espressioni facciali e lip-sync

Le conversazioni sono intrinsecamente multimodali. Gli umani ascoltano, vedono, parlano e utilizzano le espressioni facciali. Live Avatar di Gemini 3.8 Live trasferisce queste capacità agli agenti aziendali. Il modello AI elabora in tempo reale input visivi e audio, generando conversazioni più naturali.

Grazie a sincronizzazione labiale precisa, differenti espressioni facciali e alternanza fluida nel dialogo, Live Avatar consente alle aziende di offrire un servizio clienti coinvolgente o proporre guide interattive. La nuova funzionalità sfrutta anche le avanzate capacità di ragionamento di Gemini. Durante una conversazione, Live Avatar può recuperare dati in background mentre prosegue il dialogo, gestendo attività complesse senza interruzioni.

Live Avatar supporta inoltre la sincronizzazione speech-to-speech multilingua. I movimenti delle labbra e le espressioni facciali vengono cambiati dinamicamente durante il passaggio da una lingua all’altra (sono 97 in totale), senza perdita della qualità video.

Le aziende possono scegliere quelli predefiniti o creare avatar personalizzati a partire da un’immagine di riferimento. Gli output audio e video hanno il watermark nascosto SynthID che identifica la generazione AI. Come detto, Live Avatar è disponibile solo agli abbonati Gemini Enterprise. Non è noto se l’accesso verrà esteso ad altri abbonati.

Test per Call for Me sui Pixel 11

Google ha avviato un test per la funzionalità Call for Me di Gemini. Gli abbonati statunitensi con Pixel 11 possono delegare all’assistente il compito di contattare le aziende, ad esempio per chiedere la disponibilità di un prodotto, effettuare una prenotare al ristorante o cambiare la data di un appuntamento. L’utente può seguire la conversazione tramite una trascrizione in tempo reale. Serve una versione beta dell’app Telefono.

Gemini 4 entro fine anno

La prima versione Pro della serie Gemini 3 è stata annunciata a novembre 2025. Gemini 3.1 Pro è arrivato a febbraio 2026. Google ha successivamente svelato le versioni Flash di Gemini 3.1, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8. Era atteso il lancio di Gemini 3.5 Pro, ma non verrà mai annunciato.

Un dirigente di Google DeepMind ha dichiarato che Gemini 4 arriverà entro fine anno. Nel frattempo, OpenAI e Anthropic hanno preso il largo con i rispettivi modelli GPT e Claude.