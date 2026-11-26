L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha rilevato diversi attacchi informatici contro obiettivi in Italia effettuati con agenti AI. I tool più utilizzati dai cybercriminali sono ARTEX, CyberStrikeAI, DeepSeek Harness – Red Team e PentAGI. Sono nati originariamente per i penetration test, ma essendo open source vengono ora sfruttati per scopi offensivi. L’agenzia ha elencato le misure da adottare per proteggere i sistemi di aziende, enti pubblici e gestori dei servizi essenziali.

In aumento gli attacchi con agenti AI

L’ACN sottolinea che l’uso di questi tool AI rappresenta un salto tecnologico notevole rispetto ai metodi tradizionali. Gli attacchi con agenti AI possono essere eseguiti anche da cybercriminali con meno competenze. Sono sufficienti solo specifici prompt e gli agenti AI iniziano a studiare i sistemi da colpire e utilizzare errori di configurazione, vulnerabilità e credenziali compromesse. Accedono quindi ai server e causano danni più o meno gravi, dal furto di dati all’interruzione dei servizi.

ARTEX, CyberStrikeAI, DeepSeek Harness – Red Team e PentAGI permettono di usare diversi modelli AI. Nel caso di DeepSeek Harness – Red Team viene sfruttato un team di agenti con ruoli distinti. Un coordinatore ha il compito di pianificare e assegnare i compiti a cinque subagenti che raccolgono informazioni, classificano gli asset, individuano le vulnerabilità, accedono ai sistemi e stabiliscono la persistenza.

Il funzionamento degli altri tool è simile. ARTEX è stato utilizzato per gli attacchi contro Commissione europea, CIA, ODNI, NGA e FinCEN. Gli attacchi agentici vengono eseguiti in poche ore senza intervento umano. Ciò comporta la necessità di distribuire e installare le patch in poco tempo. Per ridurre i rischi è consigliata la disconnessione da Internet.

L’ACN ha elencato una serie di azioni che dovrebbero essere implementate: protezione di interfacce, identità e credenziali (VPN, autenticazione multi-fattore), riduzione della superficie di attacco (patch, disattivazione di servizi non necessari), protezione delle funzionalità applicative (modifiche di privilegi e configurazioni), rilevamento delle anomalie (origine degli accessi, frequenza di chiamate API), conservazione di backup offline.