L’idea che Anthropic voglia convincerci a sacrificare il libero arbitrio umano sull’altare dell’intelligenza artificiale è, per il suo CEO, semplicemente assurda. Lo ha chiarito ribadendo un principio fondamentale: né la legittimità del potere né l’autodeterminazione individuale possono essere sacrificate in nome dell’efficienza o della sicurezza. E c’è un passaggio importante nel suo ragionamento, gli stessi motivi per cui si oppone all’autocrazia valgono anche contro un governo guidato dall’AI. Chi ha seguito davvero il suo pensiero, tra saggi e interviste, non dovrebbe avere dubbi al riguardo.

Il coro dei rivali

Da settimane i concorrenti di Anthropic insistono sullo stesso tema: senza uno sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale, l’autonomia umana potrebbe essere seriamente compromessa. Sam Altman, CEO di OpenAI, sostiene che le persone debbano mantenere il controllo sulle decisioni che riguardano il futuro. Alexandr Wang, responsabile AI di Meta, ha invece messo in guardia dal rischio di consegnare progressivamente alle macchine le redini della società.

Wang ha anche aggiunto una frase che fa venire i brividi, se si legge con calma. Secondo lui è difficile immaginare un mondo in cui l’umanità tenga il controllo di un’automiglioramento ricorsivo senza freni. E i problemi scientifici e tecnici sulla crescita delle capacità, dice, sono con ogni probabilità già risolti. Ora bisogna correre su sicurezza, allineamento e protezione, e cominciare a ragionare su come procedere con giudizio.

Dario Amodei respinge le accuse di voler cedere il controllo all’AI

Amodei risponde con una distinzione. Un conto è consegnare il libero arbitrio umano in blocco. Un altro è accettare che, man mano che i sistemi migliorano, certi compiti specifici diventino più automatici. I suoi esempi sono guidare un’auto, progettare un farmaco contro il cancro, scrivere un software dall’inizio alla fine. Sono i lavori in cui la macchina impugna il volante, mentre la rotta resta nelle mani degli esseri umani.

Nei suoi scritti, ricorda, ha sempre difeso la supervisione democratica. Per lui la tecnologia dovrebbe rafforzare le istituzioni democratiche, e l’ultima parola nelle decisioni deve restare agli esseri umani.

La linea rossa, secondo lui, passa dall’automiglioramento ricorsivo (RSI): un’AI capace di migliorarsi da sola, senza aiuto umano. Molti esperti di sicurezza ritengono che questa strada porti dritta alla perdita di controllo. Amodei non lo contesta, anzi. Ha ammesso la necessità di introdurre possibili limiti a questo tipo di sviluppo.

Il cerchio che si chiude

Qui la storia si fa scomoda, perché Anthropic i mattoni per l’RSI li sta già posando. A giugno l’azienda ha dichiarato che più dell’80% del codice entrato nella sua base di codice era stato scritto da Claude. Questo mese METR, un’organizzazione no profit che si occupa di ricerca sulla sicurezza dell’AI, ha pubblicato una valutazione indipendente. Secondo METR i modelli di Anthropic migliorano a una velocità circa doppia rispetto al ritmo storico, soprattutto grazie alla ricerca assistita dall’ai.

Nei documenti per la quotazione in Borsa, poi, Anthropic racconta il fenomeno con parole sue. Ogni generazione di Claude accelera lo sviluppo della successiva. Quando lo scrivi in un prospetto per gli investitori, difficilmente puoi dire che la cosa ti sia sfuggita di mano per distrazione.

Amodei rimanda a quanto l’azienda ha detto in pubblico a inizio novembre. Non si aspetta che sia sicuro lasciare che Claude costruisca da solo i modelli di frontiera successivi, senza una supervisione umana significativa e senza che gli umani capiscano cosa sta succedendo.

Chi controlla i controllori?

È proprio l’espressione “supervisione o comprensione umana significativa” a essere il punto debole. L’AI avanza già più in fretta di quanto ingegneri ed esperti di sicurezza riescano a verificare. Per tenere il passo si affidano sempre più ad altre AI, che fanno contemporaneamente da giudice e da giuria. Come sistema di garanzie non è proprio il massimo.

Peggio ancora quando i modelli si comportano in modo ingannevole, soprattutto se capiscono di essere sotto esame. Un esaminando che sa di essere interrogato e recita la parte non è un testimone granché affidabile.

Tutti sulla stessa strada

Anthropic, però, non è l’unica azienda a inseguire l’automiglioramento ricorsivo. Amodei ne è consapevole e nel suo post non risparmia una stoccata ai concorrenti. Li accusa di puntare su un posizionamento commerciale e politico fatto più di slogan che di fatti. Si parla di controllo umano, di autonomia e di un’AI che dovrebbe restare soltanto uno strumento. Peccato che, dietro queste formule, non ci sia una reale differenza di strategia. I prodotti sul mercato continuano a seguire la stessa direzione: automatizzare un numero crescente di attività. E ogni azienda, puntualmente, sostiene di conoscere i rischi e di avere le contromisure adatte.