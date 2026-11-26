1Password ha reso nota la compromissione dei propri sistemi di backend e la copia di un volume limitato di informazioni relative agli account degli utenti, inclusi i nomi e gli indirizzi email. In altre parole: sono stati rubati i dati di chi si affida al servizio per gestire le credenziali. Non è dato sapere il numero esatto dei profili violati.

Attacco a 1Password: cosa è successo

Nel comunicato, l’azienda ha sottolineato che le password e i Vault non sono stati toccati. Tutto quanto contenuto in queste casseforti digitali è rimasto al sicuro. Annuncia inoltre di aver implementato misure di protezione rafforzate. La conseguenza quasi inevitabile di quanto accaduto è che, sulla base dei dettagli sottratti, i cybercriminali potrebbero organizzare campagne di phishing. Meglio fare attenzione alle comunicazioni ricevute.

L’indagine sull’incidente è iniziata il 19 novembre, portando a scoprire che gli autori dell’attacco hanno ottenuto l’accesso all’account GitHub aziendale di un dipendente. Da lì, sono stati in grado di allungare le mani sul codice sorgente e di modificare i servizi di backend inserendo codice malevolo, arrivando infine alle informazioni rubate. Ecco di quali si tratta.

Nomi e indirizzi email;

identificativi dell’account e degli utenti, date e orari di creazione dell’account e dell’ultimo accesso;

chiavi pubbliche (già pubbliche, non comportano rischi per la sicurezza);

parametri del protocollo Secure Remote Password (non possono essere utilizzati per accedere agli account);

token presenti nei link inviati tramite email per inviti, provisioning e recupero dell’account;

altri metadati non segreti relativi all’architettura interna (identificativi numerici di versioni e file).

I responsabili sono inoltre riusciti a copiare il codice sorgente da repository privati e a penetrare nel sistema CI/CD di 1Password, quello utilizzato per ottimizzare il processo di sviluppo, test e distribuzione del software. Al fine di evitare altri guai è stata forzata una rotazione delle credenziali usate internamente.

Per quanto riguarda i token nelle email, da soli non permettono di violare un profilo, poiché per operazioni come il recupero dell’account è necessario anche un codice di verifica aggiuntivo consegnato all’utente. Con l’obiettivo di scongiurare qualsiasi rischio (potrebbe comunque essere indovinato), quest’ultimo è stato reso più complesso, da sei cifre a una stringa alfanumerica composta da dieci caratteri.