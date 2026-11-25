NordVPN ha ritoccato al ribasso i prezzi dei piani della durata di due anni nell’ambito della sua offerta per il Black Friday. Ora si parte da 2,99 euro al mese, il prezzo più basso registrato in questo 2026.

Sono inclusi anche tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni, per una delle VPN più veloci e affidabili oggi disponibili sul mercato. Inoltre, in base al piano scelto, è possibile utilizzarlo per individuare le truffe, fermare i malware, bloccare i pop-up e gli annunci, nonché evitare le truffe del phishing.

Di seguito una panoramica dei nuovi prezzi scontati dei piani della durata di 24 mesi di NordVPN.

Base: 2,99 euro al mese + 3 mesi extra di servizio in regalo per i primi 27 mesi; si rinnova a 139,08 euro l’anno a partire dal terzo

+ 3 mesi extra di servizio in regalo per i primi 27 mesi; si rinnova a 139,08 euro l’anno a partire dal terzo Completo: 3,99 euro al mese + 3 mesi extra di servizio in regalo per i primi 27 mesi; si rinnova a 219,48 euro l’anno a partire dal terzo

+ 3 mesi extra di servizio in regalo per i primi 27 mesi; si rinnova a 219,48 euro l’anno a partire dal terzo Ultimate Max: 7,99 euro al mese + 3 mesi extra di servizio in regalo per i primi 27 mesi; si rinnova a 338,28 euro l’anno a partire dal terzo

Il piano Base include lo stesso servizio di rete privata virtuale presente nei piani Completo e Ultimate Max, dunque rappresenta la scelta ideale per gli utenti che necessitano soltanto della VPN per assicurarsi una connessione privata e sicura quando si collegano a una rete Wi-Fi pubblica.

Con il piano Completo si passa di livello, potendo contare sull’antivirus di nuova generazione che protegge da truffe, malware e phishing, e in più blocca pubblicità e tracciamento dati quando si naviga sul web.

Infine Ultimate Max è il piano più avanzato messo a disposizione da NordVPN che rispetto al piano Completo con IP dedicato e una copertura massima di 5.000 euro in caso di truffa.