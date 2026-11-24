All’Ignite 2026 Microsoft ha confermato di lavorare a una nuova architettura che porti i driver Wi-Fi fuori dal kernel di Windows. L’arrivo è atteso nel 2027, dentro la Driver Quality Initiative, il programma di svecchiamento dei driver presentato a maggio.

Driver Wi-Fi fuori dal kernel: come Microsoft vuole salvare Windows 11 dai crash nel 2027

Il problema sta tutto nel dove vivono questi driver. Quelli in modalità kernel hanno gli stessi privilegi dei pezzi più delicati del sistema. Un’app normale ha accessi limitati alla memoria e alle risorse, e gira sotto sorveglianza. Il driver no, perché ha le chiavi di casa e può muoversi ovunque per parlare con l’hardware. Se sbaglia una riga di codice, non si fa male da solo e porta giù l’intero sistema operativo.

Come dimenticare il disastro CrowdStrike di luglio 2024… Circa 8,5 milioni di macchine Windows in tilt in tutto il mondo, per colpa di un driver del software di sicurezza Falcon. Dopo un aggiornamento difettoso aveva provato a leggere una zona di memoria che non esisteva, e da lì è stato un valzer di schermate blu.

Anche i driver Wi-Fi girano in modalità kernel. Per questo un banale singhiozzo della scheda di rete può finire in uno schermo blu (o nero, adesso) e in un riavvio forzato.

L’idea di Microsoft è spostare i driver Wi-Fi in modalità utente, così un loro errore resta confinato lì dentro. Lo ha riassunto Mehmet Kucukgoz, responsabile prodotto di Windows. Quando un driver in modalità utente incontra un errore, il kernel e il resto del dispositivo continuano a funzionare. La scheda Wi-Fi potrà ancora fare i capricci, ma non dovrebbe più trascinarsi dietro tutta la sessione.

Perché Microsoft non l’ha fatto vent’anni fa?

Windows permette di far girare i driver fuori dal kernel da una ventina d’anni, grazie all’UMDF (User-Mode Driver Framework). Non tutte le periferiche però si prestano allo stesso modo, e il Wi-Fi è tra le più scomode. Elabora pacchetti di rete senza sosta, con requisiti di banda e latenza strettissimi. Ogni viaggio avanti e indietro tra modalità utente e kernel rischia di rallentare tutto.

Per aggirare l’ostacolo, Microsoft sta insegnando all’UMDF a gestire il DMA (Direct Memory Access, niente a che vedere con il Digital Markets Act di Bruxelles). È la tecnica che permette alle periferiche di scambiare dati con la RAM senza disturbare il processore a ogni passaggio. Così i driver finora inchiodati al kernel potrebbero uscirne senza perdere prestazioni.

Serve anche la collaborazione degli altri

Redmond punta al 2027, ma da sola non basta. Dovranno collaborare i produttori dei chip Wi-Fi, che sono quelli che i driver devono riscriverli. Microsoft non ha nemmeno chiarito se le schede già in commercio potranno approfittarne, e questo lascia un bel punto interrogativo per chi ha un portatile di qualche anno.

E non è finita, perché Microsoft sa di non potersi liberare di tutti i driver in modalità kernel, se non altro per ragioni di prestazioni. In parallelo lavora quindi a nuove tecniche di isolamento e protezione della memoria. L’obiettivo è limitare i danni di un errore di programmazione o di una vulnerabilità sfruttata.