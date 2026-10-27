Siri AI ricorda le precedenti conversazioni con iOS 27.2

Apple ha rilasciato ieri sera le versioni 27.2 di iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS. Le novità principali sono presenti nel sistema operativo per gli iPhone. L’azienda di Cupertino ha introdotto vari miglioramenti per Siri AI, tra cui la possibilità di fare riferimento alle precedenti conversazioni. L’assistente personale supporta inoltre altre cinque lingue.

Novità di iOS/iPadOS 27.2

Siri AI è disponibile da metà settembre con iOS 27. Apple ha finalmente introdotto le novità annunciate durante la WWDC 2024 e ora ha aggiunto altre utili funzionalità con iOS 27.2. Le stesse novità sono incluse in iPadOS 27.2.

Siri AI può ora ricordare le precedenti conversazioni, quindi l’utente può chiedere informazioni su qualcosa di cui aveva già discusso con l’assistente. Siri AI può inoltre accedere ad un numero maggiore di fonti per fornire una migliore risposta, tra cui le foto allegate in Messaggi, i partecipanti agli eventi in Calendario, i messaggi vocali e alla cronologia di Safari.

Una nuova opzione consente di scegliere le app alle quali può accedere Siri AI. È inoltre possibile selezionare e copiare solo una parte del testo delle risposte. Siri AI è ora disponibile anche in coreano, francese, giapponese, portoghese e spagnolo. Entro fine anno sarà disponibile anche in cinese (tradizionale), norvegese, turco e vietnamita. Come è noto non è ancora arrivato in Europa.

Queste sono le altre novità di iOS 27.2:

I suggerimenti in Messaggi aiutano ad eseguire azioni basate sul contesto delle conversazioni, come aggiungere un invito nel Calendario per una cena

Gli album condivisi in Foto consentono di modificare didascalie e commenti, evitano l’aggiunta di foto duplicate e possono mostrare un promemoria prima della scadenza dell’album, permettendo ai partecipanti di salvare foto e video importanti

Aggiunto il supporto per il watermark SynthID che permette di identificare se un’immagine è stata generata o modificata tramite AI in Foto e Image Playground

La scheda Home nell’app Podcast offre due sezioni distinte per nuovi episodi e riprendi ascolto

La scheda Amici nell’app Giochi fornisce dettagli sui suggerimenti di amicizia e mostra i titoli giocati di recente nelle pagine profilo dei propri amici

La funzione Profili semplici nell’app Apple TV permette a ogni membro della famiglia di avere un proprio profilo con suggerimenti personalizzati in base ai contenuti che preferisce guardare

FaceTime consente di aggiungere a una chiamata un interprete della lingua dei segni o un addetto alla sottotitolazione in tempo reale forniti da terze parti

Per iPhone Duo ci sono due novità aggiuntive: supporto per Apple Pencil (USB-C) e Edge Light (aggiunge un anello di luce intorno ai lati dello schermo per illuminare il viso durante le videochiamate). Come indicato nel comunicato stampa, iPadOS 27.2 porta su iPad mini anche la modalità a schermo esteso, quando il dispositivo è collegato ad un monitor esterno.